شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أندرويد يعيد تسمية إجراءات أمان الأجهزة المحمولة تحت مظلة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تكن علامة أمان أندرويد التجارية قوية بشكل خاص على الإطلاق، ولكن يبدو أن مبادرة جديدة من الشركة تعمل على تغيير ذلك من خلال وضع جميع فروع أمان أندرويد تحت مظلة واحدة.

وتم نشر مقطع فيديو بعنوان Protected by Android على قناة أندرويد الرسمية على يوتيوب، وهو يقدم العلامة التجارية الجديدة التي تحمل الاسم نفسه.

وفقا لتقرير Digitartlends، ليس هناك الكثير من الأمور حتى الآن. الحماية بواسطة Android هي مجرد عبارة يبدو أن الشركة تستخدمها كوسيلة لالتقاط جميع الإجراءات الأمنية.

وتظهر العبارة كعنوان للفيديو وفي نهايتها في عنوان الويب الذي يروج لرابط protectbyandroid، إلى علامة التبويب "الأمان" في موقع Android الرسمي.

على الرغم من أن الفيديو لا يعرض أي إجراءات أمنية جديدة ستتخذها جوجل مع نظام التشغيل الخاص بها، إلا أنه يعرض عددًا قليلاً من ميزات الأمان المختلفة التي يوفرها أندرويد بالفعل كتذكير لطيف بما يفعله نظام التشغيل بالفعل لمستخدميه.

يعرض الفيديو Play Protect، وهي طريقة للتحقق من التطبيقات وإبعاد البرامج الضارة عن متجر Play، وتذكيرات تحديث أمان Android، وإشعارات الخصوصية الخاصة به التي تسأل المستخدمين عن المعلومات التي يريدون لكل تطبيق على حدة الوصول إليها ومتى.

ولا تقدم الحماية بواسطة أندرويد أي شيء جديد، ولكنها بدلاً من ذلك توحد ميزات أمان أندرويد تحت علامة تجارية واحدة. الآن بعد أن تم تقديمه، يبدو من المحتمل أن العلامة التجارية إلى جانب شعار درع علامة الاختيار الخضراء الخاصة بها ستظهر بشكل متكرر في جميع تحديثات برامج أندرويد المستقبلية.

وسيحدد الوقت ما تخبئه جوجل أيضًا للحماية بواسطة أندرويد، ولكن من الجيد بالتأكيد أن يكون لديك مستوى معين من توحيد العلامة التجارية لأمان أندرويد للمضي قدمًا.