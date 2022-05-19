شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تعرض الجيل التالى من المنتجات المتطورة لحياة ذكية وصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين مجموعة متنوعة من المنتجات المتطورة من هواوي في ميلانو خلال حدث إطلاق منتجات HUAWEI الرائدة 2022، والتي تشمل: ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro وهاتف HUAWEI Mate Xs 2 وهاتف HUAWEI P50 ساعة HUAWEI WATCH D وسوار HUAWEI Band 7 وساعة HUAWEI WATCH FIT 2 التي تهدف إلى تبسيط الحياة اليومية للمستهلكين. كما قدمت هواوي أيضًا تطبيق Health App الشهير عالميًا والذي ساعد المستهلكين في جميع أنحاء العالم على اتباع أسلوب حياة صحي.

في حفل الإطلاق، سلط ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، الضوء على تفاني هواوي المستمر في تحسين تجربة المستخدم لتحقيق استراتيجيتها ورؤيتها لحياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي لجميع السيناريوهات، حيث تضع هواوي دائمًا المستهلكين في قلب كل ما تفعله.

تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro بواجهة "مجموعة مراحل القمر" ومصممة باستخدام مواد فاخرة، وشاشة كبيرة فائقة الوضوح، ومجموعة من وجوه الساعة للاختيار من بينها. أحدث ساعة ذكية رائدة من هواوي تجعل من السهل دعم نمط حياة صحي، مع تقنية HUAWEI TruSeen™️ 5.0+ ، التي تسمح بقياس دقيق لصحة القلب ومراقبة الأكسجين في الدم.

لضمان الراحة والمتانة، تستخدم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro عدسة زجاجية من الياقوت وعلبة خلفية مصنوعة من السيراميك. تسمح المواد الصديقة للجلد بالكشف التلقائي عن أي تغير في درجة الحرارة.

تضفي ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro - إصدار التيتانيوم مظهرًا وملمسًا جديدًا بتصميم بسيط. لضمان اتساق الخطوط ودقتها، تعتمد الساعة على تلميع من الدرجة الفاخرة، وهو أمر معقد ويستغرق وقتًا طويلاً، فقط لإنشاء اللمسة النهائية الممتازة. الساعة تأتي مجهزة بصندوق معدني من التيتانيوم وعدسة زجاجية من الياقوت وعلبة خلفية من السيراميك. تتبنى ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro - إصدار السيراميك تصميم هيكل من السيراميك. تحتوي الساعة على لمعان طبيعي ناعم يبرز مظهرها الأنيق. كما تتميز بقرص زهرة حصري مع تأثيرات ديناميكية؛ تظهر التأثيرات الخمسة المختلفة للقرص أشكالًا مختلفة من الزهرة مع مرور الوقت. لا يرمز الإزهار النابض بالحياة للزهور إلى مرور الوقت بطريقة رائعة فحسب، بل تضيف أيضًا لمسة مرحة إلى العرض التقديمي.

تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro إصدار التيتانيوم بعمر بطارية يصل حتى 14 يومًا في سيناريوهات نموذجية و 7 أيام في سيناريوهات الاستخدام المكثف، بينما تأتي ساعة HUAWE WATCH GT 3 Pro إصدار السيراميك بعمر بطارية يصل إلى 7 أيام في سيناريوهات نموذجية وعمر بطارية 4 أيام في سيناريوهات الاستخدام الكثيف. بفضل الشحن اللاسلكي السريع، يمكنك شحن الساعة للاستخدام ليوم كامل في 10 دقائق فقط.

يتمتع مستخدمو ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro بإمكانية الوصول إلى أكثر من 100 وضع للتمرين مقترنةً بمدرب تشغيل مدعم بالذكاء الاصطناعي وميزة تخطيط الجري الشخصية استنادًا إلى الأهداف البدنية وسجل التشغيل والأهداف الشخصية للفرد.

هاتف HUAWEI Mate Xs 2: توسيع الكمال

تعرّف على HUAWEI Mate Xs 2، الهاتف الذكي الرائد الجديد القابل للطي من هواوي. يبلغ وزن الهاتف 255 جرامًا فقط وبسمك 5.4 ملم فقط، ويتميز الهاتف بأول تصميم ثلاثي الأبعاد من الألياف الزجاجية لتحقيق اندماج الألوان والقوام الجمالي. للحصول على سطح فائق الاستواء يتميز بأضيق الحدود في وضعه الطبيعي، يستخدم الهاتف تصميم جناح الصقر - Falcon Wing. من خلال ذلك، تتم مزامنة حركة المفصلة والشاشة بدقة عبر التحكم في الارتباط ذي الطول الثابت. بالنسبة لشاشة الهاتف، فإن استخدام الشاشة المركبة المبتكرة الأولى من نوعها في الصناعة والمطورة ذاتيًا من شركة هواوي لامتصاص كل الصدمات والعازلة تجعل هاتف HUAWEI Mate Xs 2 جهازًا موثوقًا للغاية.

لتعزيز جودة المستخدم بشكل أكبر، تم تجهيز هاتف HUAWEI Mate Xs 2 بميزات منتجات هواوي الرائدة مثل شاشة (True-Chroma) القابلة للطي مقاس 7.8 بوصة لتقديم محتوى عالي الدقة وبطارية أنود - Anode من السيليكون لكثافة أعلى وقدرة أكبر، وتقنية الشحن فائق السرعة من هواوي – HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط التي تسمح بشحن 90٪ في غضون 30 دقيقة فقط، وطبقة بصرية نانو مضادة للانعكاس للمساعدة في تقليل الوهج.

وفوق كل ذلك، فإن هاتف HUAWEI Mate Xs 2 يشتمل على تفاعلات مبتكرة مع إمكانيات تعدد المهام بالإضافة إلى إيماءات تمرير النافذة العائمة لتوفير عناصر تحكم سلسة أثناء تشغيل النوافذ المتعددة.

هاتف HUAWEI P50 - أفضل هاتف مزود بكاميرا بتصميم جمالي

كاميرا مصفوفة مزدوجة ذات شكل مذهل

يتكون إعداد الكاميرا من مصفوفة الكاميرا الرئيسية القوية ومصفوفة SuperZoom. تم دمج الجهاز مع محرك صور HUAWEI XD Optics و HUAWEI XD Fusion Pro، مما ينتج عنه صور عالية الدقة أكثر إشراقًا ونظافة مع مزيد من التفاصيل. قطعت Huawei شوطًا إضافيًا لتكوين فهم أفضل للألوان. لقد أوجد حلاً شاملاً وقام بتعديل أكثر من 2000 لون في التدرج اللوني الكامل. يوجد نظام تصفية ألوان جديد فائق مع محرك True-Chroma Image Engine وتقنية Super HDR التي توفر تحسينات شاملة على التفاصيل والألوان والنطاق الديناميكي. هاتف HUAWEI P50 متميز في التصوير بالفيديو كما هو الحال في التصوير الفوتوغرافي. تدعم كاميرا True-Form Dual-Matrix تسجيل الفيديو بدقة 4K على كل من الأمام والخلف، مما يوفر لقطات واضحة نابضة بالحياة من كل زاوية.

علاوة على ذلك، تدعم عدسة زوم بيريسكوب نطاق تكبير يصل إلى 80 مرة. يدعم هاتف HUAWEI P50 أيضًا جيلًا جديدًا من تقنية AIS Pro True-Steady Shot ويكملها جهاز OIS الجديد كليًا لتقديم تجارب تثبيت محسّنة إلى حد كبير

تصميم مبدع للكاميرا ذات المصفوفة المزدوجة

التصميم عبارة عن مزيج مثالي من الشكل والوظيفة. تعد إعداد الحلقة المزدوجة ملفتًا للنظر ويمكن التعرف عليها على الفور.

يشتمل الهاتف على شاشة مذهلة بكاميرا ذات ثقب واحد. بفضل شاشة HDR التي تدعم التدرج اللوني الكامل P3، يمكنها تقديم تجربة بصرية رائعة لكل من الترفيه بالفيديو واللعب على حدٍ سواء. يتميز هاتف HUAWEI P50 بشاشة مقاس 6.5 بوصة مع معدل تحديث عالٍ ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 300 هرتز لتوفير أوقات استجابة سريعة. مع تصنيف IP68، يمكنك التأكد من أنك ستكون محميًا من العوامل الجوية أثناء التنقل.

بطارية كبيرة الحجم مزودة بشاحن HUAWEI SuperCharge

سواء كان ذلك للألعاب أو التسجيل أو العمل أو تصفح الإنترنت ببساطة، يوفر هاتفHUAWEI P50 عمر بطارية ممتازًا مع بطارية كبيرة وطويلة الأمد تبلغ 4100 مللي أمبير في الساعة، والتي تدعم تقنية الشحن السريع من هواوي HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط

علاوة على ذلك ، يتوفر متجر AppGallery الموثوق والمبتكرة على هاتف HUAWEI P50 حيث يمكن للمستخدمين تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة..

ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 - ساعة عصرية على معصمك

مع الخصائص العصرية، تربط ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 الأسلوب والوظائف معًا. تم تجهيز ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 بشاشة عرض AMOLED كاملة عالية الوضوح AMOLED مقاس 1.74 بوصة تعرض 336 بكسل لكل بوصة بدقة 336 × 480 لتقديم تجربة بصرية ممتازة مصحوبة بنسبة شاشة إلى جسم عالية تبلغ 72.2٪. تتميز الساعة أيضًا بتصميم رقعة الشطرنج كواجهة جديدة توفر للمستخدمين تجربة تفاعلية وميزة النقر للنقل OneHop.

تأتي ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 مع مكبر صوت، بالإضافة إلى ميكروفون. يمكن دفع المكالمات من الهواتف الذكية للمستخدمين إلى ساعاتهم الذكية عبر البلوتوث - Bluetooth، حتى يتمكنوا من التحدث أثناء التنقل، أينما كانوا. يمكن للمستخدمين الرد على المكالمات وإنهائها بسهولة من خلال النقر على زر الساعة الذكية وإضافة جهات اتصال بشكل متكرر في تطبيق HUAWEI Health App. يمكنهم أيضًا تشغيل الموسيقى مباشرةً على الساعة الذكية من خلال تشغيل الموسيقى في وضع عدم الاتصال وإدارة تشغيل الموسيقى من خلال تطبيقات الأجهزة المحمولة. احصل على إمكانية الوصول إلى خاصية HUAWEI Assistant ∙ TODAY على الساعة الذكية للتحقق بسرعة من الطقس والرحلات والمعلومات الأخرى. على الرغم من هيكلها المضغوط، تحتوي ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 على بطارية كبيرة. في ظل سيناريوهات الاستخدام النموذجية، يمكن استخدام الساعة الذكية لمدة 10 أيام و 7 أيام في ظل سيناريوهات الاستخدام الكثيف.

سوار HUAWEI Band 7: سوار ذكي بشاشة عرض كاملة - FullView فائق النحافة مع عمر بطارية طويل

يبرز سوار HUAWEI Band 7 بين منافسيه، ويوفر وظائف احترافية في مجال الصحة العلمية واللياقة البدنية. يتميز السوار بأنحف جهاز تعقب للياقة البدنية بسماكة أقل من 10 ملم ويزن 16 جرامًا. مزود بشاشة AMOLED مع نسبة شاشة إلى جسم تبلغ 64.88٪ ودقة عرض 194 × 368 التي توفر محتوى ومرئيات نابضة بالحياة. يمكن للمستخدمين تخصيص وجه ساعتهم بألوان مختلفة لتتناسب مع ملابسهم.

في سيناريو نموذجي، يوفر سوار HUAWEI Band 7 عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا مما يضمن للمستخدمين إمكانية ارتدائه طوال اليوم مع الاستخدام المستمر ومراقبة مؤشرات الجسم المختلفة، حتى أثناء النوم. قم بتخصيص وجه الساعة بثلاثة أوضاع مختلفة، بما في ذلك AOD Watch Faces مع وجوه الساعة الافتراضية لكيفية عرض المحتوى على وجه الساعة؛ Moon Phase Watch Face التي تعرض توقيت شروق الشمس وغروبها مع 8 مراحل للقمر وتغير المد والجزر في الوقت الحقيقي؛ بالإضافة إلى أكثر من 4000 سمة بألوان متطابقة لتناسب أسلوب المستخدم الشخصي.

مع نظام قياس التشغيل الجديد من هواوي، مؤشر القدرة على التشغيل (RAI)، يمكن للمستخدمين تقييم قدرتهم على الجري بموضوعية ومعرفة تقدمهم في الوقت الفعلي.

أثناء التمرين، يمكن للمستخدمين استخدام ميزة HUAWEI TruSeen ™️ 4.0 لتتبع معدل ضربات القلب بشكل مستمر وسريع ودقيق مع اثنين من مصابيح LED 3 في 1 وصورة ثنائية واحدة للحصول على كمية أعلى من الضوء.

ساعة HUAWEI WATCH D: جهاز مراقبة ضغط الدم من المعصم

ساعة HUAWEI WATCH D هي أول جهاز لمراقبة ضغط الدم من المعصم يوفر قياسًا دقيقًا لضغط الدم في أي وقت وفي أي مكان لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

بحجم ووزن 1/6 من أجهزة قياس ضغط الدم التقليدية، تستخدم ساعة HUAWEI WATCH D أيضًا مضخة صغيرة لقياس ضغط الدم بدقة في أي وقت وفي أي مكان. باستخدام مضخة صغيرة مبتكرة، يمكن أن يصل ضغط مضخة الهواء إلى 40 كيلو باسكال، مما يضمن إمكانية قياس ضغط الدم حتى 230 مم زئبق. هذا يعادل نطاق أجهزة قياس ضغط الدم التقليدية.

ساعة HUAWEI WATCH D ليست فقط مستشعر ضغط الدم، ولكنها أيضًا ساعة ذكية تدعم قياس معدل ضربات القلب. تحتوي ساعة HUAWEI WATCH D على وحدة استشعار عالية الأداء تدعم تسجيل بيانات تخطيط كهربية القلب - ECG وإنشاء تقارير ECG على الفور.

تحتوي الساعة على أوضاع تمرين متعددة ووظائف مراقبة صحية. تدعم ساعة HUAWEI WATCH D أيضًا قياس ضغط الدم، ومراقبة معدل ضربات القلب، ومراقبة النوم العلمية، والمراقبة التلقائية لـنسبة الأكسجين في الدم SpO2، واكتشاف درجة حرارة الجلد، ومراقبة الإجهاد، وما إلى ذلك، وهي مجهزة بأكثر من 70 وضعًا للتمرين. إلى جانب الوضع الذكي، توفر الساعة عمر بطارية طويل يصل إلى 7 أيام، مما يضمن للمستخدمين إمكانية ارتدائها واستخدامها باستمرار دون الحاجة إلى الشحن بشكل متكرر.

تطبيق HUAWEI Health App

يغطي تطبيق HUAWEI Health App جميع جوانب أسلوب الحياة الصحي، بما في ذلك اللياقة والتغذية والعافية. يمكن للمستخدمين الاستمتاع بمجموعة واسعة من ميزات تطبيق HUAWEI Health App للحفاظ على لياقتهم البدنية والعقلية. مع HUAWEI Health App+، تقدم هواوي خدمة اشتراك مدفوعة جديدة للمستخدمين الذين يبحثون عن المزيد من ميزات الصحة واللياقة البدنية المتقدمة.

إن إنشاء فوج للبقاء بصحة جيدة ليس بالأمر السهل، ولكن بمساعدة خطة Stay Fit Plan الخاصة بتطبيق HUAWEI Health App+، يمكن للمستخدمين إنشاء خطط للتمارين وتناول الطعام مع تذكيرات تلقائية للأفراد استنادًا إلى أيام التدريب الشخصية وأهداف التمرين والأطعمة المفضلة. استخدم التحليل الغذائي لإدخال بيانات التغذية لكل وجبة وحساب عدد السعرات الحرارية عالي الدقة الذي يمكن أن يساعد المستخدمين على تحقيق أهدافهم.

أخيرًا ، للمساعدة في التنفس ، يتيح تدريب التنفس من هواوي للمستخدمين إنشاء وتطوير روتين تمارين التنفس الخاصة بهم والذي يشجع الاتساق ويضمن أن تتناسب هذه الممارسة مع الحياة اليومية للمستخدم. سيتم إطلاق HUAWEI Health App+ أولاً في ألمانيا وإيطاليا.

تواصل هواوي سعيها لتمكين المستخدمين من قيادة أنماط حياة صحية من خلال ابتكارات جديدة. مع الأجهزة والوظائف الجديدة والفريدة من نوعها التي تسمح للمستخدمين بتتبع وتحفيز أنفسهم أثناء الشروع في رحلة للعثور على أفضل ما لديهم.