شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب.. يخطط فرع جوجل فى روسيا لتقديم ملف للإفلاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستقدم شركة جوجل الروسية التابعة لشركة جوجل ملفًا للإفلاس ، وفقًا لتقرير صادر عن رويترز ، مع إعلان الشركة أنها لم تعد قادرة على الاحتفاظ بالفرع. أفاد الفرع الروسي أنه حقق 134.3 مليار روبل (حوالي 2.086 مليار دولار أمريكي) في روسيا في عام 2021 ويعمل به أكثر من 100 عامل.

قال متحدث باسم جوجل في بيان: "استيلاء السلطات الروسية على الحساب المصرفي لشركة جوجل الروسية جعل من غير المقبول أن يعمل مكتبنا في روسيا، بما في ذلك توظيف ودفع أجور الموظفين المقيمين في روسيا، والدفع للموردين والبائعين، والوفاء بالالتزامات المالية الأخرى"، إلى الحافة، "نشرت شركة Google Russia إشعارًا بنيتها تقديم طلب إفلاس" حسبما نقل موقع The verege.

في (مارس)، علقت جوجل بيع الإعلانات في روسيا بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا. تحرك موقع يوتيوب المملوك لشركة جوجل أيضًا لحظر الإعلانات على القنوات المملوكة لوسائل الإعلام الروسية المدعومة من الدولة، ثم قام لاحقًا بحظر هذه القنوات تمامًا.

في (ديسمبر) الماضي غرمت روسيا Google 7.2 مليار روبل (98 مليون دولار أمريكي في وقت كتابة هذا التقرير) بعد أن فشلت في إزالة المحتوى الذي تعتبره روسيا غير قانوني من منصاتها، شكلت الغرامة حوالي 8 بالمائة من عائدات جوجل في روسيا حسبما نقل موقع The verege عن رويترز.

بالإضافة إلى ذلك ذكرت رويترز أن قناة تلفزيونية روسية ادعت أن السلطات صادرت مليار روبل (حوالي 15 مليون دولار أمريكي) من جوجل في أبريل بعد أن لم تعيد الوصول إلى حساب القناة على يوتيوب.

كما هددت الجهة المنظمة للاتصالات في روسيا بفرض غرامة أكثر تواضعًا على جوجل قدرها 8 ملايين روبل (حوالي 95000 دولار أمريكي في وقت كتابة هذا التقرير) بعد أن قامت بإزالة مقاطع الفيديو "غير القانونية" من يوتيوب. ليس من الواضح مقدار ما استولت عليه روسيا من جوجل إجمالاً.

وذكرت مذكرة تم نشرها في السجل المالي الرسمي لروسيا ، تفاصيل نية جوجل لتقديم طلب إفلاس قائلة:

"منذ 22 (مارس) 2022، تتوقع إفلاسها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتطالب بدفع مدفوعات إنهاء الخدمة و(أو) مكافآت الموظفين الذين يعملون أو كانوا يعملون سابقًا بموجب عقد عمل، و (أو) التزام بتقديم المدفوعات الإلزامية خلال الفترة المحددة ".

يبدو أن جوجل هي أول شركة تقنية كبيرة تقدم ملفًا للإفلاس في روسيا نتيجة للحرب على أوكرانيا، قامت شركات أخرى مثل Apple و Meta و Microsoft ، بتعليق جميع العمليات في البلاد ولكن لم تعلن فروعها الروسية إفلاسها، تقدمت شركة Buyk الناشئة لتوصيل الطعام المدعومة من روسيا بطلب إفلاس في مارس نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، أعلنت ماكدونالدز يوم الاثنين الماضي أنها ستغادر روسيا وتبيع مطاعم الوجبات السريعة بعد أكثر من 30 عامًا في البلاد.

على الرغم من أن روسيا لم تذهب إلى حد حظر خدمات جوجل في الدولة، إلا أنها حظرت Facebook وInstagram المملوكين لشركة ميتا، تقول جوجل إن خدماتها المجانية ستظل متاحة في البلاد.

وأضاف المتحدث باسم جوجل: "يعتمد الأشخاص في روسيا على خدماتنا للوصول إلى معلومات عالية الجودة وسنواصل الاحتفاظ بالخدمات المجانية مثل البحث ويوتيوب وجيميل والخرائط وأندرويد و Play".