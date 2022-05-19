كيفية ربط رقم الهاتف المحمول ببطاقة التموين من موقع دعم مصر

كيفية ربط رقم الهاتف المحمول ببطاقة التموين، هذا هو موضوعنا اليوم، في الفترة السابقة بدأ يظهر للمواطنين رسالة تطلب منهم تسجيل رقم الهاتف المحمول ببطاقة التموين الخاصة بهم، وذلك في وصل الخبز الخاص بالتموين، فآن اوان التحدث عن كيفية ربط رقم هاتفك بالبطاقة، والمطلوب منك فعله بالتفصيل، وسنتحدث حال وجود شروط لعملية التسجيل وخلافه، لذلك تابع معنا هذا المقال لتعرف الخطوات اللازمة لعملية التسجيل.

المتطلبات

ان يكون رقم هاتفك المحمول مسجلًا بمعلومات صحيحة لدى شركات المحمول

ان يكون الرقم الذي ستسجله هو نفس رقم صاحب البطاقة – رب الأسرة في هذه الحالة

بعض الوقت حيث ان الموقع ثقيل بعض الشيء

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ربط رقم الهاتف المحمول ببطاقة التموين

ادخل الى موقع دعم مصر من هنا

سيطلب منك ادخال رقم البطاقة التموينية قم بإدخاله

سيبدأ الموقع بعرض بياناتك وبيانات المُسجلين بالبطاقة

سيطلب منك الموقع إدخال رقم الهاتف المحمول قم بإدخاله وانتظر حتى يتم التأكد من الرقم

الآن يمكنك الضغط على زر الحصول على كود تفعيل ليتم ارسال كود التفعيل الى رقمك

عندما يصلك الكود قم بإدخاله في الموقع وسيتم حفظ الرقم مع بطاقتك التموينية

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تحذيرات

يجب ان يكون الرقم الذي سيتم تسجيله مُسجلًا باسم صاحب البطاقة التموينية

يجب مراعاة كل البيانات الخاصة بالبطاقة

أي خطأ او تزوير في البيانات يُعرضك للمساءلة القانونية فاحذر من ذلك

الخلاصة

ربط رقم الهاتف المحمول ببطاقة التموين صار أمرًا مهمًا بسبب تحول مصر الى الحالة الرقمية، تحول مصر الرقمي سيؤدي الى ربط كل الخدمات والأجهزة بكل شيء، حتى هاتفك المحمول، لذلك ربط رقم الهاتف المحمول ببطاقة التموين أمر مهم، واحرص دائمًا على ان تكون بياناتك صحيحة حتى لا تدخل في أي مشكلة او أي معضلة مع البيانات الحكومية المختلفة.