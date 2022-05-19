شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية عمل تطبيق البريد الإلكترونى One Outlook الجديد من مايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت عن الإصدار التجريبي لبرنامج Outlook لنظام التشغيل ويندوز الجديد، والذي سيجعل عميل البريد الإلكتروني لسطح المكتب أشبه بإصدار الويب، بينما تم تسريب لقطات الشاشة وإصدار كامل من التطبيق مؤخرًا، يمنحنا إعلان مايكروسوفت نظرة جيدة على نوع الميزات التي يمكن أن نتوقع رؤيتها في صناديق البريد الوارد الخاصة بنا.

وفقًا لما نشرته مايكروسوفت، سيحصل Outlook على عدد قليل جدًا من الميزات الجديدة بالإضافة إلى تصميم محدث. بالنسبة للمبتدئين سيتم دمجها مع Loop، وهو نظام مايكروسوفت للتعاون في أشياء مثل استطلاعات الرأي وقوائم المهام والمزيد عبر Office.

هناك أيضًا نظام جديد لإرفاق الملفات، إذا كان لديك شيء مخزّن في السحابة، فيمكنك كتابة الرمز "@" ثم اسم الملف، وستحصل على قائمة بالملفات المطابقة جاهزة للإضافة إلى رسالة بريد إلكتروني.

وأضافت مايكروسوفت أيضًا بعض ميزات التقويم والمهام، بعضها بسيط، مثل القدرة على تثبيت رسائل البريد الإلكتروني في أعلى بريدك الوارد حتى تظل في وجهك حتى تتعامل معها حسبما نقل موقع The verege.

وستتمكن من سحب رسائل البريد الإلكتروني إلى اللوحة وتعيينها كعناصر مهام أو أحداث تقويم إذا كنت تريد حجز وقت للرد - وبعد القيام بذلك يمكنك إلقاء نظرة على عرض التقويم الجديد الذي يعرض قوائم المهام والملاحظات والعديد من المعلومات الأخرى القابلة للتخصيص بجانب التقويم الفعلي.

يذكر منشور مايكروسوفت عددًا لا يحصى من الميزات الأخرى أيضًا، على سبيل المثال عند الرد على دعوة التقويم، يمكنك تحديد ما إذا كنت ستحضر شخصيًا أو افتراضيًا؛ سيتم تضمين ميزة مسح البريد الوارد في التطبيق؛ وOutlook سيقوم بتثبيت الرسائل التي يعتقد أنها مهمة إذا كنت قد فاتتك.