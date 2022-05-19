شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف: ربع العالم سيستخدمون منصة "الميتافيرس" يوميا بحلول 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجرتها مؤسسة جارتنر للأبحاث والدراسات، أن نسبة مستخدمي المنصة الرقمية "ميتافيرس" ستصل إلى ساعة يوميا على الأقل بحلول 2026، وهو ما يمثل نسبة 25%.

كما توقعت الدراسة، أن تشارك 30% من المؤسسات بمنتجاتها وخدماتها حول العالم في عالم "الميتافيرس"، نظراً لتوفير الفضاء الرقمي المزيد من فرص التواصل والتعاون ضمن مختلف الأصعدة.

وأشارت الدراسة إلى أن "الميتافيرس" سيكون له تأثير مباشر على كيفية إنجاز الأعمال، حيث ستوفر الشركات مشاركة ومستويات تعاون وتواصل أفضل بموظفيها، من خلال مساحات عمل منتجة في مكاتب افتراضية، حيث لن تحتاج المؤسسات إلى إنشاء بنية تحتية خاصة بها للقيام بأعمالها، نظراً لتوفير الفضاء الرقمي لإمكانية العمل في مكاتب افتراضية.

وأشارت إلى أنه نظراً لعدم وجود مالك واحد لعالم "الميتافيرس" فإنه من المتوقع أن يوجد اقتصاد افتراضي مُتاح بالعملات الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال، والتي سيكون لها التأثير المباشر على الأعمال التجارية اليومية للمستخدمين.