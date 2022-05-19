شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تختبر حبرا إلكترونيا لهاتف أيفون القابل للطى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Mac Rumors الأمريكي، أن شركة أبل تعمل على اختبار تقنية شاشات الحبر الإلكتروني من أجل تنفيذها وتطبيقها في الأجهزة القابلة للطي في المستقبل.

وتشمل الأجهزة التي يمكن تطبيق هذه التقنية عليها هواتف آيفون والحواسب اللوحية آيباد القابلة للطي، وفقاً لما قاله المحلل الشهير مينغ تشي كو.

ونشر كو هذه المعلومات في تغريده عبر حسابه على منصة تويتر، حيث قال إن شاشة الحبر الإلكتروني يمكن أن يتم استخدامها للشاشات التي تنطوي بشكل عادي في الأجهزة القابلة للطي، بينما من شأن الأجهزة التي تنطوي عدة مرات أن تستخدم تقنية شاشات أكثر تقدماً. ومن المفترض أن تكون شاشات الحبر الإلكتروني موفرة للطاقة بشكل أكثر من أشكال تقنيات الشاشات الأخرى، حسبما أضاف كو.

وتخطط أبل إلى إطلاق جهاز قابل للطي بشاشة حجمها 9 بوصة في البداية، بحيث يكون ذلك الجهاز هجيناً ما بين هاتف آيفون وحاسوب آيباد، وذلك خلال عام 2025.

ويعتقد كو أن خريطة الطريق الخاصة بجهاز أبل القابل للطي ستركز في بادئ الأمر على الأجهزة متوسطة الحجم تليها أجهزة بشاشات أكبر حجماً، وذلك قبل أن تتوسع أخيراً لتبدأ بتطبيق التقنية هذه على الأجهزة الأصغر حجماً مثل هواتف آيفون.

وتعتبر شركة أبل متأخرة في مجال الهواتف والأجهزة القابلة للطي، حيث سبقتها شركات أخرى مثل سامسونغ التي تستعد لإطلاق جيل رابع من هواتف جالاكسي القابلة للطي.