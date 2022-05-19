شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديزنى بلس: لن نعرض إعلانات للأطفال ما قبل المدرسة فى خطة البث الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت ديزنى لـ TechCrunch أنها ستحد من حجم الإعلانات بمتوسط ​​أربع دقائق في الساعة مع خطة البث الجديدة ، أو أقل بكثير من 7.4 دقيقة التى تتحملها مع Hulu.

ولن يشتمل المحتوى الموجه إلى الأطفال فى سن ما قبل المدرسة على أى إعلانات، ولن تستهدف Disney إعلانات "مطلقًا" على الأطفال الفرديين، وفقا لتقرير engadged.

ولا يزال من غير الواضح كم ستكلف الطبقة المدعومة بالإعلانات، ومع ذلك ذكرت ديزنى خلال مكالمة أرباحها الأخيرة أنها من المحتمل أن ترفع سعر النسخة الحالية من الإعلانات (حاليًا 8 دولارات شهريًا) بمجرد وصول الخطة ذات الأسعار المعقولة.

وضبط النفس لن يكون مفاجئا، وتم إنشاء Disney + فى الغالب حول محتوى مناسب للعائلة، ويمكن اعتبار تحميل الإعلانات كثيفًا على أنه يستغل النسبة العالية من المشاهدين الأطفال، وعليها فقط أن تنظر إلى YouTube كمثال.

واجتذبت خدمة الفيديو من Google انتقادات من السياسيين وغيرهم من النقاد للسماح بالإعلانات المستهدفة للأطفال، ناهيك عن مقاطع الفيديو الاستغلالية، واستجاب موقع YouTube من خلال تقييد استهداف الإعلانات وإضفاء الشيطنة على مقاطع الفيديو "منخفضة الجودة" التى تُفرط فى الإعلانات التجارية أو تروج لسلوك سيء.

ويمكن للإعلانات المحدودة أن تمنع القمع التنظيمي وتطمئن الشركات المتوترة بشأن مكان ظهور إعلاناتها.

كما هو الحال، لا تستطيع ديزني المخاطرة بإبعاد العملاء بينما قالت الشركة خلال مكالمتها إن استراتيجية النمو الخاصة بها لا تزال على المسار الصحيح، فقد شهد قسم التوجيه المباشر للمستهلك (والذي يتضمن البث المباشر) خسائر عمقت إلى 887 مليون دولار في الربع الأخير حيث تضررت بشدة التراخيص والتكاليف الأخرى.

وكلما زاد عدد الأشخاص الذين اشتركوا في الطبقة المدعومة بالإعلانات ، كلما أسرعت Disney + فى تحقيق الربح.