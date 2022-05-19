شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل 3 تطبيقات شهيرة من متجرها الإلكتروني.. احذر منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت شركة جوجل 3 تطبيقات أندرويد خطيرة من متجر "بلاي ستور" التابع لها، حيث تقول الشركة أن تثبيت هذه التطبيقات سيؤدي إلى نتائج كارثية، فيما قامت شركة Mountain View بتطهير سوقها عبر الإنترنت بعد أن وجدت أن ثلاثة من التطبيقات قادرة على تثبيت ثغرة "جوكر" سيء السمعة.

إذ يسرق هذا البرنامج الضار الأموال من مستخدمي "أندرويد" عن طريق تسجيلهم سرا للحصول على خدمات اشتراك مكلفة يمكن أن تصل قيمتها إلى مئات الدولارت سنويا، فيما تشمل هذه التطبيقات كل من " Style Message وBlood Pressure App وCamera PDF Scanner "، وهي تخفي برامج "جوكر" الضارة عليها، وقد تم العثور عليها من قبل الباحثين في Kaspersky.

وفي منشور عبر الإنترنت، أوضح إيجور جولوفين أن الجهات الفاعلة السيئة قادرة على ضمان تجاوز "جوكر" لإجراءات أمان جوجل من خلال إبقاء حمولته الخبيثة خامدة أثناء عملية الفحص، مع تنشيط الوظائف الضارة فقط بعد تشغيل التطبيق في سوق "بلاي".

وأزيلت تطبيقات "أندرويد" الثلاثة منذ ذلك الحين من متجر "جوجل بلاي". ولكن إذا قمت بالفعل بتنزيلها قبل إزالة البرامج، فسيتعين عليك حذفها من هاتفك.

وعند تقديم المشورة للناس حول كيفية الحفاظ على سلامتهم، يقول Kaspersky إنه حتى إذا كنت تقوم بتنزيل تطبيق من متجر "جوجل بلاي"، فتأكد من التحقق من المعلومات مثل المراجعات بالإضافة إلى التفاصيل المتعلقة بالمطور لمعرفة ما إذا كان التطبيق صمم بواسطة جهة حسنة السمعة أو اسم معروف.