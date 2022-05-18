شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سونى تصدر أحدث أجهزة أغطية أجهزة "بلاى ستيشن5 " الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستصدر سونى الشهر المقبل ثلاثة أغطية جديدة لجهاز PlayStation 5، وأعلنت الشركة فى نهاية العام الماضى أنها ستبدأ في إنتاج لوحات PS5 بخمسة ألوان إضافية، وفقا لتقرير engadged.

وفى ذلك الوقت ، قالت سونى إن لوحات Midnight Black و Cosmic Red ستطرح للبيع في بداية عام 2022 ، مع الألوان الثلاثة المتبقية - Nova Pink و Starlight Blue و Galactic Purple - خلال النصف الأول من العام.

وتركت Sony الإصدار حتى اللحظة الأخيرة ، ولكن بدءًا من اليوم يمكن للعملاء في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ طلب اللوحات الجديدة مسبقًا من خلال موقع ويب PlayStation Direct- مع التوفر العام للمتابعة فى 17 يونيو.

وأغطية وحدة التحكم سهلة التركيب وكل ما عليك فعله هو التخلص من تلك البيضاء التي تأتي مع جهاز PS5 الخاص بك وتثبيت الأجهزة الجديدة.

ويمكنك أيضًا مزج مجموعتين مختلفتين من الألواح ومطابقتها لجعل وحدة التحكم الخاصة بك تبرز بشكل أكبر على الرغم من أن ذلك سيكلفك المزيد للقيام بذلك.