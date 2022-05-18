شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل ميوزك تبدأ بث الحفلات الموسيقية كميزة جديدة يوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - آبل على وشك البدء في بث مباشر لحفلات موسيقية محددة كجزء من ميزة Apple Music Live الجديدة، وفقا لتقرير digitartlend.

وتنطلق مع حفلة هاري ستايلز في UBS Arena في نيويورك في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسيتمكن أى شخص حول العالم لديه اشتراك فىApple Music من الوصول إلى المحتوى.

وقالت شركة Apple إن البث المباشر "سيعطي أكبر النجوم فى الموسيقى أكبر منصة ممكنة للتباهى بكيفية تواصلهم مع الجماهير وكيف تترجم أغانيهم إلى أداء مباشر."

وتبدأ حفلة هاري ستايلز One Night Only في نيويورك الساعة 9 مساءً يوم الجمعة 20 مايو، إذا كانت منطقتك الزمنية تعني أنك ستنام سريعًا أثناء الحفلة ، فستقوم Apple ببثها مرة أخرى ظهرًا بالتوقيت الشرقى يوم الأحد 22 مايو و في الساعة 5 صباحًا يوم الخميس 26 مايو.

وليس من الواضح حاليًا ما إذا كانت Apple ستجعل الحفلات التي يتم بثها مباشرة متاحة لاحقًا للاستماع عند الطلب.

وسيقدم عرض Apple Music Live الجديد أيضًا محتوى إضافيًا للترويج للفنان والحفل الموسيقى، وفى هذه الحالة يتضمن مقطعًا صوتيًا من الألبوم الفردى الثالث لـ Styles ، Harry's House ، والذى يسقط فى يوم الحفلة الموسيقية، ويمكن للمعجبين أيضًا الاستمتاع بمقابلة متعمقة مع الفنان يناقش فيها كل شيء من ألبومه الجديد إلى أسلوبه الإبداعى إلى الذهاب إلى العلاج.

وتأمل Apple Music أن تسجل ميزتها الجديدة عددًا قليلاً من المشتركين الجدد ، بينما يمكن للفنانين المميزين استخدامها للترويج لإصدارات جديدة أو مواد أخرى.

كما إنها في الواقع ليست المرة الأولى التي تبث فيها Apple حفلات موسيقية حية، حيث أنها لمدة 10 سنوات حتى عام 2016 نظمت الشركة مهرجان Apple Music السنوي (المعروف أيضًا باسم مهرجان iTunes) ، والذي قدم تذاكر مجانية للعربات فى لندن والتى تم بثها أيضًا على الهواء مباشرة ليستمتع بها المعجبون.