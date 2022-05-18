شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار انسايت المريخ التابع لناسا يستسلم قريبا للغبار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تنهي مركبة الهبوط InSight التابعة لناسا عملياتها على المريخ بعد أربع سنوات من الخدمة، وفقا لتقرير digitartlend.

وفى اجتماع خاص لموظفي مهمة InSight الرئيسيين تم التأكيد على أن كميات الغبار المتزايدة على لوحتين شمسيتين بعرض 7 أقدام تعني أنه من المحتمل أن تتوقف العمليات العلمية بحلول نهاية هذا الصيف، قبل فقد القوة بالكامل فى ديسمبر.

واكتشفت InSight، المليئة بمجموعة من الأدوات العلمية، أكثر من 1300 هزة أرضية بما فى ذلك الزلزال الأخير الذي تم قياسه باعتباره أكبر زلزال تم اكتشافه على كوكب آخر، كما تم تحديد المناطق المعرضة للزلازل على الكوكب الأحمر.

وبشكل عام حققت المهمة نجاحًا كبيرًا، حيث حقق المسبار أهدافه الأساسية خلال أول عامين من نشره.

وقال لوري جليز، مدير قسم علوم الكواكب بوكالة ناسا: "لقد غيرت InSight فهمنا للتصميمات الداخلية للكواكب الصخرية ومهدت الطريق لمهمات مستقبلية، ويمكننا تطبيق ما تعلمناه عن البنية الداخلية للمريخ على الأرض والقمر والزهرة وحتى الكواكب الصخرية في أنظمة شمسية أخرى."

مشكلة الغبار

وتفقد InSight قوتها تدريجياً بسبب تراكم الغبار على الألواح الشمسية التي تمنع ضوء الشمس تدريجياً، وعندما وصلت إلى المريخ في عام 2018 ، أنتجت الألواح حوالي 5000 واط / ساعة كل يوم مريخي (لمسة أطول من يوم الأرض) ، لكنها تنتج اليوم حوالى 500 واط / ساعة لكل يوم مريخي.

وتقدم ناسا بعض السياق، وتقول إن هذا النوع من مستويات الطاقة ستشغل فرنًا كهربائيًا لمدة 100 دقيقة و10 دقائق على التوالى.

ويعنى الوضع المتدهور أن الفريق يستعد الآن لوضع الذراع الروبوتية للمركبة في وضع الراحة - المعروف باسم "وضع التقاعد" - في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومن الجدير بالذكر أن الذراع لعبت دورًا رئيسيًا في إطالة أمد مهمة المسبار حيث قام الفريق بنشرها لإزالة الغبار عن الألواح في وقت سابق من المهمة.

والفكرة التى ظهرت عندما أدرك الفريق لأول مرة أن الغبار يتسبب في فقدان InSight للقوة ، وتضمنت جرف تربة المريخ وإلقائها على الألواح ثم فجرت الظروف الجوية التربة، وأخذت معها بعض الغبار، ولم يكن حلاً مثاليًا لكنه نجح لبعض الوقت على أى حال.

والطريقة الوحيدة التي يمكن بها إنقاذ InSight الآن هي الرياح القوية على شكل زوبعة مريخية لإزالة الغبار عن الألواح الشمسية.

وقالت ناسا إنه إذا تم إزالة الغبار من ربع لوحات إنسايت، فإن المسبار سيكتسب حوالى 1000 واط / ساعة في اليوم المريخي، وهو ما يكفي لتمكين المزيد من العمل العلمى.

وفى الوقت الحالي، يتم إعطاء الأولوية لطاقة المسبار لمقياس الزلازل الخاص به، والذي يعمل ليلًا عندما تكون الرياح منخفضة مما يمنحه أفضل فرصة لاكتشاف الزلازل.

ويتوقع الفريق أن يتوقف مقياس الزلازل عن العمل في الأشهر القليلة المقبلة، تاركًا InSight مع طاقة كافية فقط لالتقاط الصور العرضية والتواصل مع الأرض قبل الهدوء أخيرًا في ديسمبر.