شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. إيلون ماسك يلجأ للجنة الأوراق المالية للتحقق من أرقام مستخدمى تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الملياردير التقني إيلون ماسك، المالك الجديد المحتمل لشركة تويتر في تغريدة، إن الصفقة البالغة 44 مليار دولار التي وافق عليها "لا يمكنها المضي قدمًا" حتى يرى الدليل الذي يبحث عنه بشأن أعداد المستخدمين النشطين.

وعلى الرغم من دفاع الرئيس التنفيذي الحالى لتويتر عن هذا الأمر، وحدوث سيجال بين إيلون ماسك والرئيس التنفيذي السابق لتويتر جاك دورسي، إلا أن إيلون قام بالتغريد كذلك إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لطلب التحقيق.

ويأتى ذلك رغم خلافات ماسك السابقة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حيث اتهم ماسك سابقا بانتهاك حقوقه في حرية التعبير.

كان ماسك قد ركز خلافه معهم سابقا على محاولاتهم لفرض مرسوم الموافقة الذي وافق عليه في 2018 بشأن تغريدات "التمويل المضمون" حول جعل تسلا خاصة، كذلك التحقيقات مع ماسك وشقيقه بشأن تداول داخلي محتمل وحتى فشله في الإفصاح في الوقت المناسب عن كمية أسهم تويتر التي حصل عليها قبل تقديم عرض لصالح الشركة.

وواجه تويتر مشاكل في المقاييس الدقيقة واعترف مؤخرًا بأنه كان يتجاوز عدد المستخدمين يوميًا لسنوات، يلتزم الرئيس التنفيذي لتويتر بالتقديرات حول مقدار نشاط الروبوت المتضمن في مقياس المستخدم النشط اليومي (DAU)؛ ومع ذلك يضع هذا الآن باراج أجراوال، في مأزق قد يستخدمه ماسك لخفض سعره للشركة أو الخروج من الصفقة تمامًا.