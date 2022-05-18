شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظفو متجر آبل يتهمون الشركة بخرق النقابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم موظفو Apple Store الذين ينظمون أعمالهم فى أتلانتا الشركة بخرق النقابة وانتهاك قانون علاقات العمل الوطنى، وفقا لتقرير engadged.

وقدم عمال الاتصالات فى أمريكا ملفًا لممارسات العمل غير العادلة نيابة عن العمال فى متجر كمبرلاند مول، ويدعى أن شركة آبل "أجرت اجتماعات" جمهور أسير إلزامية مع موظفى وحدة التفاوض بشأن الانتخابات المقبلة.

ولعقود من الزمان، سُمح للشركات بإجراء اجتماعات جماعية أسيرة حتى 24 ساعة قبل بدء انتخابات النقابة، ويستخدم أرباب العمل عادةً هذه الاجتماعات الإلزامية لتقديم رسائل مناهضة للنقابات.

ومع ذلك، كما تلاحظ The Verge، زعمت المستشارة العامة للمجلس الوطني لعلاقات العمل جينيفر أبروزو في مذكرة الشهر الماضي أن مثل هذه الاجتماعات تنتهك قانون علاقات العمل الوطنى.

وكتب Abruzzo: "إن إجبار الموظفين على الاستماع إلى خطاب صاحب العمل هذا تحت تهديد الانضباط يزيد بشكل مباشر من اعتماد الموظفين على وظائفهم .

وتقدم عمال متجر آبل فى كمبرلاند مول بطلب للحصول على انتخابات نقابية مع NLRB الشهر الماضى، ومن المقرر إجراء الانتخابات فى أوائل يونيو.

وقال العمال إنهم بينما "يحبون هذه الشركة"، فإنهم يقاتلون من أجل تحسين الأجور والمزايا والكثير من الأمور الأخرى.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، أفيد أن شركة آبل أعطت مديرى متاجر البيع بالتجزئة نقاط نقاش مناهضة للنقابات لاستخدامها فى اجتماعات "التنزيل" اليومية التى تُعقد قبل نوبات العمل.

وقال ديريك باولز، عامل في متجر كمبرلاند، في بيان: "سواء انضممنا إلى نقابة أم لا يجب أن يعود الأمر إلى العاملين فى المتجر خاصة بعد محاولة مديرى المتاجر إقناعنا بعدم الانضمام إلى الاتحاد أثناء التنزيلات اليومية، وهو ما تهدف إليه آبل .