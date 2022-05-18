شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تستعرض ميزات إمكانية الوصول الجديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت آبل بمعاينة بعض ميزات إمكانية الوصول التى تمنح مستخدمي آيفون وآبل وتش من ذوي الاحتياجات الخاصة المزيد من الأدوات للتنقل في العالم من حولهم، كما هو مذكور في بيانه الصحفي، فإن الميزات الجديدة ستساعدهم في التنقل والتواصل والسمع والمزيد.

تُعرف أحدث ميزة ملاحة قدمتها آبل باسم Door Detection، والتي ستساعد المستخدمين المكفوفين وضعاف البصر على تحديد موقع الباب ضمن الأقدام القليلة الأخيرة من وجهتهم.

بفضل الجمع بين ماسح ضوئي LiDAR والكاميرا والتعلم الآلي على الجهاز، سيخبر Door Detection المستخدمين عن المسافة بينهم وبين الباب الذي يقتربون منه، سواء كان الباب مفتوحًا أم مغلقًا به مقبض و إذا كان من الممكن دفعها أو فتحها، وكذلك قراءة العلامات والرموز من حولها.

تُعرف أحدث ميزة ملاحة قدمتها آبل باسم Door Detection ، والتي ستساعد المستخدمين المكفوفين وضعاف البصر على تحديد موقع الباب ضمن الأقدام القليلة الأخيرة من وجهتهم حسبما نقل موقع Digitartlends.

بفضل الجمع بين ماسح ضوئي LiDAR والكاميرا والتعلم الآلي على الجهاز، سيخبر Door Detection المستخدمين عن المسافة بينهم وبين الباب الذي يقتربون منه، سواء كان الباب مفتوحًا أم مغلقًا، به مقبض أو مقبض، وإذا كان من الممكن دفعها أو فتحها، وكذلك قراءة العلامات والرموز من حولها.

وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من إعاقات حركية وجسدية، هناك Apple Watch Mirroring ، والتي تتيح لهم التحكم في Apple Watch عن بعد من آيفون الخاص بهم.

وباستخدام التحكم الصوتي والتحكم في التبديل بدلاً من النقر على شاشة Apple Watch ، فإن أي شيء يظهر على الساعة سيظهر على شاشة آيفون بفضل AirPlay، يمكنهم أيضًا استخدام إيماءات اليد مثل الضغط المزدوج ، للرد على مكالمة هاتفية أو إنهائها أو تشغيل الوسائط أو إيقافها مؤقتًا أو التقاط الصور أو استئناف التدريبات، والتي يمكن أن تكون مفيدة للغاية للأشخاص الذين فقدوا أطرافهم أو أيديهم.

وسيحصل المستخدمون الصم وضعاف السمع على Live Captions ليس فقط على iPhone، ولكن أيضًا على منتجات iPad و Mac. ستساعد هذه الميزة المستخدمين على فهم سياق أي محتوى وسائط صوتية ومحفوظات، سواء تم إجراؤها شخصيًا أو عبر المكالمات الهاتفية أو FaceTime أو مؤتمرات الفيديو.

وفي الدردشات الجماعية في FaceTime ، ستنسب Live Captions الحوار المكتوب تلقائيًا إلى المشاركين في المكالمة بحيث يسهل على المستخدمين الصم وضعاف السمع معرفة من يتحدث، يمكن أيضًا تعديل حجم التسمية التوضيحية لمساعدتهم على قراءة التعليقات بسهولة أكبر.

وقدمت آبل هذه الميزات الجديدة تكريماً لليوم العالمي للتوعية بإمكانية الوصول، وتهدف إلى جعل حياة المستخدمين المعاقين أسهل من أي وقت مضى، سيتم إصدارها عبر التحديثات في وقت لاحق من هذا العام.