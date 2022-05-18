شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تستعد لاختبار جديد لصواريخ "أنجارا" الفضائية المعدّلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها تحضّر لاختبار جديد لصواريخ أنغارا الفضائية الثقيلة حسبما نقل موقع RT.

وحول الموضوع قال رئيس المؤسسة، دميتري روجوزين في مدونة عل قناته في تليجرام مؤخرا: "غادر أحد صواريخ أنجارا الفضائية الثقيلة مصنعه وأرسل إلى قاعدة الإطلاق لمواصلة اختبارات التصميم والطيران"

وتمتلك روسيا اليوم عدة أنواع من صواريخ "انجارا" الفضائية المعدّلة، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 المتوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5B الفائقة الثقل.

وكانت قد أطلقت عام 2014 إلى مدارات الأرض صاروخا من نوع Angara-A5 من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، وحمل الصاروخ حينها نموذجا لقمر صناعي وصل وزنه إلى 2.04 طن، وعام 2020 أطلقت صاروخا آخر من هذا النوع من القاعدة نفسها أيضا، وعام 2014 أجرت عملية إطلاق لصاروخ خفيف شبه مداري من هذا النوع، وفي أبريل الفائت أطلقت صاروخ Angara خفيف إلى مدارات الأرض أيضا.

وتبعا لمؤسسة "روس كوسموس" فإن الصاروخ المذكور أرسل إلى قاعدة "بليسيتسك" الفضائية الروسية تحضيرا لعمليات الاختبار.