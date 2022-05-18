شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتيح تنزيل Teams بمتجرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت مايكروسوفت بإحضار تنزيل تطبيق Microsoft Teams إلى متجرها، مما يوفر طريقة تثبيت جديدة لمستخدمي ويندوز 10 وويندوز 11 بخلاف التنزيل اليدوى.

شارك مدير برامج Microsoft Group ، Mik Chernomordikov الأخبار على تويتر، بينما أكدت المنشورات بما في ذلك OnMSFT و Thurrott أن البرنامج قريب من إصدار التثبيت اليدوي من Microsoft Teams ، والذي يمكنك الحصول عليه من موقع مايكروسوفت على الويب. الإصدار الحالي هو (1.5.00.11163.) وفقا OnMSFT.

لاحظ "ثوروت" أن الاختلاف الرئيسي هو أن الإصدار القابل للتنزيل في متجر مايكروسوفت متاح فقط لحسابات العمل والمدرسة لنظام التشغيل ويندوز 11 نظرًا لوجود إصدار من Microsoft Teams متاحًا لحسابات المستهلكين على نظام التشغيل الجديد.

وفي الوقت نفسه يمكن للمستخدمين تنزيل Microsoft Teams لحسابات العمل والمدرسة والمستهلكين.

وتم إنشاء Microsoft Teams في مارس 2017 وكان متاحًا بشكل أساسي كتنزيل يدوي، ومع ذلك فقد أمضت مايكروسوفت معظم هذا العام في مناقشة خططها لتبسيط مجموعات برامج الإنتاجية الخاصة بها حسبما نقل موقع Digitartlends.

وأشار "ثوروت" أيضًا إلى أن التطبيقات الأخرى مثل مايكروسوفت إيدج شهدت انتقالات مماثلة، من التنزيلات اليدوية إلى المواد الأساسية في متجر مايكروسوفت، حيث تعمل العلامة التجارية على نقل صورتها إلى متجر شامل لبرامج الإنتاجية.

ومن المتوقع معرفة المزيد من الأخبار عن Teams في مؤتمر Microsoft Build 2022 القادم، والذي سيعقد في الفترة من 24 مايو إلى 26 مايو، واستنادًا إلى أسماء الجلسات، قد تناقش مايكروسوفت التطورات حول كيفية عمل ميتافيرس مع Microsoft Teams في مساحات احترافية.

ويتوفر كتالوج جلسات Microsoft Build الكامل للعرض العام قبل المؤتمر، مع وجود ما يقرب من 300 جلسة من 500 جلسة لها بعض الارتباط مع Microsoft Teams.