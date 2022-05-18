شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبن هود تطلق محفظة تشفير تمنح المستخدمين الوصاية الفردية على أموالهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أكثر من شهر بقليل من إطلاق Robinhood أول محفظة تشفير لها، أعلنت الشركة أنها تعمل في ثانية وستكون المحفظة الجديدة غير أمينة، مما يمنح المستخدمين الوصاية الفردية على المفاتيح الخاصة اللازمة للتحكم في أموالهم على بلوكتشين.

وهذا يعني أن المستخدمين لن يعتمدوا على روبن هود إذا فشل النظام ولكنهم سيخاطرون أيضًا بفقدان أموالهم بالكامل إذا أخطأوا في استخدام المفتاح الخاص.

تقول روبن هود إن المحفظة الجديدة سيتم تقديمها كتطبيق مستقل ولكنها تأمل أن "تتميز بنفس التصميم البسيط الذي يمكن الوصول إليه" مثل خدمتها الرئيسية.

وستوفر المحفظة القدرة على تخزين وتداول العملات المشفرة، بما في ذلك العديد من العملات غير المتوفرة من خلال تطبيق Robinhood الرئيسي مع "عدم وجود رسوم على الشبكة" وستدعم بروتوكولات NFT و DeFi (التمويل اللامركزي).

وعلى الرغم من أن روبن هود تشتهر بأنها منصة تداول الأسهم المرتبطة بجنون تداول أسهم meme في العام الماضي، فقد أصبحت عمليات شراء العملات المشفرة جزءًا مهمًا بشكل متزايد من أعمالها حسبما نقل موقع The verege.

وعند الإعلان عن التوافر العام لمحفظة التشفير الخاصة بها الشهر الماضي، قالت الشركة إن بتكوين هو الأصل المتكرر الأول الذي يشتريه مستخدموه في عام 2022، حسبما ذكرت CoinDesk في ذلك الوقت.

وقبل إطلاق محفظتها الأولى سمحت Robinhood لمستخدميها بشراء وبيع العملات المشفرة على نظامها الأساسي دون إنفاقها، مما سمح باستخدامها بشكل فعال فقط كأصل مضاربة.

يُنظر عادةً إلى محافظ الحراسة مثل تلك التي أصدرها روبن هود في وقت سابق من هذا العام، على أنها تقدم مقدمة أكثر سهولة في الاستخدام لعالم التشفير، حيث تقل مخاطر فقدان الأصول بسبب بيانات الاعتماد المضللة.

ولكن بين المتحمسين للعملات المشفرة، أصبحت عبارة "ليس مفاتيحك، وليست عملاتك المعدنية" انتقادًا شائعًا لمحافظ الحراسة، بحجة أنه لا يمكنك التحكم الحقيقي في أصولك الرقمية إلا إذا كنت تمتلك المفتاح الخاص بمفردك، يجب أن تسمح إضافة محفظة روبن هود الجديدة غير المحتجزة بخدمة كلا النوعين من العملاء.

تقول روبن هود أنها ستطلق محفظتها غير المحتجزة في الإصدار التجريبي "في وقت لاحق هذا الصيف" وتدعو أي شخص مهتم بتجربتها للاشتراك في قائمة الانتظار الخاصة بها، يتم التخطيط لإطلاق كامل في وقت ما قبل نهاية العام.