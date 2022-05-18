شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تتراجع وتبطئ عودة الموظفين إلى المكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤخر شركة آبل المضي قدمًا في عودتها الهجينة إلى العمل لموظفي المكاتب، قائلة: "نمد فترة التنفيذ التدريجي نحافظ على يومين في الأسبوع في المكتب في الوقت الحالي ".

وسيكون لدى الموظفين الذين يعملون في البرنامج التجريبي الحالي لمدة يومين في الأسبوع خيار العمل مرة أخرى عن بُعد بشكل كامل إذا شعروا بعدم الارتياح عند القدوم إلى المكتب.

في المذكرة قال فريق استجابة COVID-19 التابع للشركة أن تحديثاته تستند إلى مراقبة المعلومات المحلية مثل إيجابية الاختبار ومعدلات الاستشفاء.

وتطلب المذكرة أيضًا من الموظفين العودة إلى ارتداء الأقنعة في المناطق المشتركة مثل غرف الاجتماعات والممرات والمصاعد حسبما نقل موقع The verege.

وأضاف تقرير بلومبرج، قيل لموظفي التجزئة في حوالي 100 متجر أمريكي إنهم سيُطلب منهم مرة أخرى ارتداء قناع:

بناءً على الظروف الحالية لدينا تحديثان للمشاركة:

أولاً، نطلب مؤقتًا من أعضاء الفريق ارتداء أقنعة في الأماكن العامة وغرف الاجتماعات والممرات والمصاعد - بشكل عام، جميع المناطق خارج مساحة عملك الشخصية.

ثانيًا، نقوم بتمديد فترة التشغيل التدريجي للبرنامج التجريبي والحفاظ على يومين في الأسبوع في المكتب في الوقت الحالي. بالنسبة لأولئك المشاركين منكم في البرنامج التجريبي، إذا كنتم غير مرتاحين للمجيء إلى المكتب خلال هذا الوقت فلديك خيار العمل عن بُعد. ويرجى مناقشة خططك مع مديرك.

هذه التغييرات خاصة بموقعك وسنُجري تغييرات على المواقع الأخرى كما هو مطلوب. نحن مستمرون في مراقبة البيانات المحلية عن كثب ونلتزم بتقديم إشعار لمدة أسبوعين على الأقل بأي تغييرات.

لم ترد الرسالة مباشرة على الطلبات التي قدمتها مجموعة Apple Together التي كتبت خطابًا احتجاجًا على الخطة، لكن المرونة الإضافية في العودة إلى المكتب (مهما كانت مؤقتة) تتماشى مع ما كانوا يطلبونه.

وأعلن الرئيس التنفيذي تيم كوك في الأصل عن النموذج الهجين الجديد منذ ما يقرب من عام، لكن الارتفاعات المتكررة في إصابات COVID-19 أخرت بدايته حتى وقت سابق من هذا العام. لم تدخل Apple على وجه التحديد في البيانات والاتجاهات التي تسببت في هذا التغيير ، ولكن النتائج تبدو مقلقة بدرجة كافية لدرجة أنها تلتزم بالقناع والمرونة الإضافية في الوقت الحالي.