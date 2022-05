شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Xbox Game Pass.. مايكروسوفت تعلن عن الموجة الثانية من الألعاب فى مايو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مايكروسوفت عن قائمة الألعاب المتبقية القادمة إلى Xbox Game Pass لشهر مايو 2022، حيث إن هذه هي الموجة الثانية من الألعاب لهذا الشهر، وتتضمن عناوين مثل Her Story و Jurassic World Evolution 2 و Sniper Elite 5 و Cricket 22 والمزيد، وهناك ستة إصدارات جديدة في اليوم الأول في المجموع مصطفة لـ Xbox Game Pass لهذا الشهر.

وبدءًا من اليوم 17 مايو ستكون هذه الألعاب متاحة على Xbox Game Pass: Her Story (PC) ، Jurassic World Evolution 2 (Cloud ، وحدة التحكم ، الكمبيوتر الشخصي) ، Little Witch in the Woods (Game Preview) - (وحدة التحكم ، الكمبيوتر الشخصي) ) و Skate (Cloud) و Umurangi Generation Special Edition (Cloud ، وحدة التحكم ، الكمبيوتر الشخصي).

وبعد ذلك، في 19 مايو ستتم إضافة عنوانين جديدين هما Farming Simulator 22 (Cloud ، وحدة التحكم، الكمبيوتر الشخصي) و Vampire Survivors (PC)، وفي 24 مايو ، سيأتي Floppy Knights (Cloud، وحدة التحكم، الكمبيوتر الشخصي) و Hardspace: Shipbreaker (الكمبيوتر الشخصي) إلى المنصة.

ويعد Sniper Elite 5 (وحدة التحكم، الكمبيوتر الشخصي) أحد أكثر إصدارات الألعاب المتوقعة وسيأتي إلى Xbox Game Pass في نفس يوم الإطلاق ، أي 26 مايو 2022، ولتشكيل الدفعة الأخيرة من الألعاب التي سيتم طرحها على النظام الأساسي لهذا الشهر ، سيصل Cricket 22 (PC) و Pac-Man Museum + (Cloud ، وحدة التحكم ، الكمبيوتر الشخصي) في 27 مايو.