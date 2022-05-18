شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى يمكن لمستخدمى أيفون تجربة نظام iOS 16؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد أبل لاستضافة WWDC 2022 في الشهر المقبل، وتمامًا مثل كل عام ، من المتوقع أن تكشف أبل عن الإصدار الجديد من أنظمة التشغيل لأجهزتها في هذا الحدث، ومن المحتمل أن يقدم لنا عملاق التكنولوجيا نظام التشغيل iOS 16 لأجهزة iPhone في الحدث السنوي.

ومع ذلك، قد يحصل مختبرو الإصدار التجريبي العام هذا العام على إصدار iOS الجديد في وقت متأخر عن المعتاد، فوفقًا لأحدث تغريدة كتبها Mark Gurman من Bloomberg ، قد يتمكن مختبرو الإصدار التجريبي العام من تجربة تحديث iOS 16 القادم بدءًا من يوليو وسيتزامن مع الإصدار التجريبي الثالث للمطورين.

وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية، في السنوات القليلة الماضية، طرحت أبل إصدارات تجريبية عامة من الجيل التالي من تحديثات iOS جنبًا إلى جنب مع الإصدار التجريبي الثاني للمطورين.

ووفقًا للإصدار الأخير من نشرة Gurman's Power On الإخبارية، من غير المرجح أن يحصل نظام التشغيل iOS 16 على إعادة تصميم رئيسية، ولكن قد يجلب نظام التشغيل الجديد بعض التطبيقات الأصلية الجديدة والخيارات التفاعلية. يشير تقرير صادر عن MacRumors إلى أن الميزات التفاعلية الجديدة في إصدار iOS التالي قد تكون هي الأدوات التي تم تجديدها.

وينتظر مستخدمو أبل iPhone المزيد من الأدوات التفاعلية منذ فترة طويلة الآن. حتى الآن، لا توجد معلومات متاحة حول التطبيقات الجديدة المشاع في iOS 16.