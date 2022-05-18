شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصدر تحديثات iPadOS 15.5 و watchOS 8.6 والان مع تفاصيل الخبر
ويتوافق iPadOS 15.5 مع iPad Pro (جميع الطرز) و iPad Air 2 والإصدارات الأحدث و iPad من الجيل الخامس والإصدارات الأحدث و iPad mini 4 والإصدارات الأحدث، وبطريقة مماثلة ، يتوافق watchOS 8.6 مع طرازات أبل Watch التي تعمل بنظام watchOS 8
ولا يضيف التحديث أي تغيير كبير على نظام التشغيل ، ويتعلق في الغالب بإصلاح الأخطاء وتحسينات نظام التشغيل. يحفظ عملاق التكنولوجيا التحديثات والإعلانات الرئيسية لـ WWDC 2022 ، والذي يبعد أقل من شهر، وفي ملاحظات إصدار iOS / iPadOS ، تلاحظ أبل:
تحديث أبل Watch الخاص بك
لتحديث أبل Watch من خلال جهاز iPhone ، افتح تطبيق أبل Watch على جهاز iPhone الخاص بك ، ثم انقر فوق علامة التبويب "My Watch". انقر على "عام" ثم "تحديث البرنامج". سيبدأ التنزيل الخاص بك ، بعد ذلك. قد يُطلب منك إدخال رمز المرور لجهاز iPhone أو أبل Watch.
لتحديث أبل Watch مباشرة ، بشرط أن يتم تحديثها إلى watchOS 6 أو أحدث ، قم بتوصيلها بشبكة Wi-Fi ، وافتح تطبيق الإعدادات ، وانتقل إلى "عام" ثم "تحديث البرنامج". اضغط على تثبيت واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.