شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية حظر المكالمات المزعجة على موبايلك الأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزايد عدد الرسائل غير المرغوب فيها، وكذلك مكالمات الاحتيال بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، حيث يتلقى مستخدمو الهواتف الذكية مكالمات متعددة من الشركات التي تحاول بيع خطط التأمين على الحياة لهم، أو تقديم قروض أو أشياء أخرى مماثلة، لذا إذا كنت تبحث عن كيفية منع هذه المكالمات العشوائية على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android؟ فيمكنك اتباع هذه الخطوات.

نظرًا لأن معظم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android تأتي مع تطبيق Google Phone ، فسنعرض كيفية حظر الأرقام في تطبيق الهاتف، إليك كيفية حظر المكالمات غير المرغوب فيها على تطبيق الهاتف من Google.

1. افتح تطبيق الهاتف على هاتف Android الذكي الخاص بك.

2. انتقل إلى علامة التبويب الأخيرة.

3. الآن، انقر فوق المكالمة التي تريد الإبلاغ عنها كبريد عشوائي.

4. أخيرًا، حدد حظر أو الإبلاغ عن البريد العشوائي لحظر مكالمة البريد العشوائي.