شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح إصدار macOS Monterey 12.4 .. كل ما تحتاج معرفته عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت أبل التحديث الرئيسي الرابع لنظام التشغيل macOS Monterey OS الخاص بها في شكل macOS Monterey 12.4، حيث استغرق التحديث الرابع أكثر من شهرين للوصول بعد macOS Monterey 12.3.

ويعد Universal Control أحد الميزات الرئيسية لهذا التحديث، وعلى الرغم من تقديمه في macOS Monterey 12.3 في مارس ، إلا أن الميزة خارج النسخة التجريبية في هذا التحديث، ويتيح لك Universal Control استخدام مجموعة واحدة من الماوس / لوحة التتبع ولوحة المفاتيح عبر العديد من أجهزة Mac و iPad.

ومع آخر تحديث لنظام macOS ، أضافت أبل إعدادًا جديدًا إلى تطبيق Podcasts للحد من عدد الحلقات المخزنة على الجهاز وحذف الحلقات القديمة تلقائيًا. أيضًا ، أضاف عملاق التكنولوجيا دعمًا لتحديث البرامج الثابتة لشاشة العرض من Studio 15.5 ، والذي يمكن تنزيله بشكل منفصل. إنه يهدف إلى تحسين جودة كاميرا الويب مع تحسين تقليل الضوضاء والتباين والتأطير.

ويمكن تحديث نظام التشغيل macOS Monterey إلى أحدث إصدار في جميع أجهزة Mac المؤهلة عن طريق تنزيله من خلال قسم Software Update ضمن تفضيلات النظام. بالنسبة لأولئك الذين لا يزالون يستخدمون macOS Big Sur و Catalina ، أصدرت أبل تحديث macOS Big Sur 11.6.6 وتحديث أمان macOS Catalina 2022-004 أيضًا.