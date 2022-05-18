شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلاي ستور يحصل على تحسينات وميزات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل تحديث نظام Play لشهر مايو والذي جلب العديد من الميزات الجديدة مثل المشاركة الذاتية إلى مشاركة قريبة، وإعادة تصميم تطبيق مساعدة جوجل، ومنتقي صور Android 13 الجديد والمزيد.

وبعد أسبوعين تقريبًا من طرح التحديث، يبدو أن الشركة تضيف بعض الميزات الأخرى إلى نظام Play، حيث تتضمن أحدث إضافة تحسينات على قدرة Android Automotive على استخدام تطبيقات البث، وإلى جانب ذلك ، ستكون هناك ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتعيين مشغل دائم على جهاز يتحكم فيه Family Link.

ويتضمن التحديث أيضًا منتقي الصور في Android 13 والذي سيسمح للمستخدمين بمنح الإذن لصور محددة من المعرض بأكمله كما يحدث حاليًا في Android، وسيصل التحديث للأجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل Android 11 و Android 12.

وأكدت الشركة أيضًا أن ميزة التقاط الصور الجديدة ستأتي إلى أنظمة تشغيل Android الأقدم عبر التحديثات المستقبلية، وستصل الميزات والتحسينات الجديدة إلى الإصدار 22.15 من خدمات جوجل Play أو الإصدار الأحدث ومتجر Play Store 30.3 أو الأحدث.

ولتحديث تطبيق جوجل Play ، افتح جوجل Play ← اضغط على الصورة الرمزية الخاصة بك ← الإعدادات ← تحديث متجر Play