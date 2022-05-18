شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين هاتفى Pixel 6a و iPhone 6s Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل مؤخرًا عن هاتفها Pixel 6a الجديد، حيث يعد الهاتف الجديد من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها فى فئة الهواتف منخفضة التكلفة، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 6s Plus، كما يلى:





هاتف Pixel 6a :الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

دقة الشاشة: بدقة 2400× 1080بيكسل.

الذاكرة الداخلية: 128GB.

نظام التشغيل: أندرويد 12

الكاميرا الخلفية:كاميرا 12.2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل.





هاتف iPhone 6s Plus :الأبعاد: أبعاده 158.2×77.9×7.3 ملم.

الوزن: يزن 192 جرام.

نظام التشغيل: يعمل بـ iOS (9.x).

مساحة الشاشة: تصل لـ 5.5 بوصة.

دقة الشاشة: بدقة 1920×1080 بيكسل.

نوع عرض الشاشة: نوعها IPS LCD.

الكاميرا: يأتى 12 ميجا بيكسل+5 ميجا بيكسل أمامية.

المعالج: شرائح Apple A9 .

الرامات: رامات 2 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية: تصل لـ 128 جيجا بايت.

بطارية: بقوة 2915 mAh.