شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب.. جوجل تعين قائد سابق للصحة الرقمية في إدارة الغذاء والدواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت جوجل قائدًا سابقًا في إدارة الغذاء والدواء كمدير أول جديد لاستراتيجية الصحة الرقمية العالمية، وهو باكول باتيل الذى قضى أكثر من عقد في إدارة الغذاء والدواء، وكان مؤخرًا كبير مسؤولي الصحة الرقمية للاستراتيجية والابتكار العالميين.

وقال في إحدى رسائل Linkedin معلناً عن هذه الخطوة: "إنني أتطلع إلى التعلم من الفرق العاملة في مجال الصحة عبر جوجل وألفابت والمساعدة في بناء استراتيجية صحية وتنظيمية رقمية موحدة".

مثل جميع شركات التكنولوجيا الكبرى، تقدمت جوجل بشكل أكبر في مجال الصحة والرعاية الصحية على مدار السنوات القليلة الماضية بنتائج متباينة حسبما نقل موقع The verege.

وتتراوح طموحاتها من استخراج البيانات الضخمة للخوارزميات إلى تطوير أدوات الكشف عن الأمراض إلى ضخ الأجهزة القابلة للارتداء المليئة بالميزات الصحية.

لكن استراتيجيتها مرت ببعض الاضطرابات: قامت الشركة بحل قسم Google Health في أغسطس 2021 ونشرت موظفيها في مبادرات مختلفة.