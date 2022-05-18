شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغريدات إيلون ماسك المثيرة للجدل.. أبرزها عن حليب الشيكولاتة وخلافه مع بيل جيتس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مؤسس تسلا إيلون ماسك، عشرات التغريدات منذ أن قدم عرضًا محتمل لشراء Twitter - بعضها غريب وبعضها جاد، فأغنى رجل في العالم يحب التغريد لدرجة أنه اشترى المنصة، لم يتم الانتهاء من عرض ماسك البالغ 44 مليار دولار لشراء تويتر.

وهو يتعامل مع شركاء الاستثمار، ويقلل من المبلغ النقدي الذي عليه دفعه ويأخذ جزءًا من مخزونه في Tesla من المعادلة بحسب ما نقله موقع Digitartlends.

بينما يتأمل الجمهور والصحافة حول التغييرات التي سيجريها على المنصة ، يغرد ماسك مجموعة من المحتوى مباشرة إلى متابعيه البالغ عددهم 92 مليونًا.

فيما يلي نظرة على بعض من أفضل تغريداته منذ تقديم عرض لشراء المنصة بالكامل في 14 أبريل:

إنها الأشياء الصغيرة في الحياة.

حصل تقرير ماسك غير الموقر على حليب الشوكولاتة على أكثر من مليون إعجاب وحوالي 100000 إعادة تغريد.

تكدس معجبيه في التعليقات التي توصي بعلاماتهم التجارية المفضلة.

وصف ماسك نفسه ذات مرة بأنه "مضحك بشكل طموح" - لكن من المؤكد أن بعض المنافذ الإعلامية ستشعر بالصدمة من هذا النقد.

منذ تقديم العطاءات على تويتر ، تعهد ماسك بالتراجع عن سياسات الاعتدال للشركة والتطلع إلى حقبة جديدة من استهلاك الأخبار. إذا تم تنفيذ الصفقة، فسيكون لماسك بالتأكيد دور في الحرب الثقافية على "الأخبار الكاذبة".

غالبًا ما يوصف موقف ماسك السياسي بأنه تحرري - نظرية عدم التدخل الحكومي.

لكن مقالاً في صحيفة نيويورك تايمز ركز على ميوله السياسية يسلط الضوء على "كيف يمكن أن تكون سياسته متناقضة وعشوائية."

استخدام ماسك لعبارة "التحيز الليبرالي" لوصف تويتر

أكد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس على تويتر أنه غاضب من بيل جيتس لأنه راهن على ما يبدو على أن سعر سهم تسلا سينخفض.

قال بنشر تغريدة مباشرة في عيد الأم - وبخته والدته ماي لنشره محتوى الكئيب، بعد أن ألمح إلى وفاته فى "ظروف غامضة".

وكتب ماسك في تغريدته: "إذا مت في ظروف غامضة..كان من الرائع التعرف عليكم".

تدعي المنافذ الإخبارية أن ماسك سيعين نفسه الرئيس التنفيذي المؤقت لتويتر إذا تمت الصفقة.

نادرًا ما ينشر باراج أجراوال، الرئيس التنفيذي الحالي لـ "تويتر" على المنصة.