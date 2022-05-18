شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عملة MiamiCoin المشفرة تفقد 88% من قيمتها فى أقل من عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مدينة ميامي المضيفة لحدث Bitcoin 2022، لا تمتلك أو تدير العملة المشفرة MiamiCoin ، على الرغم من أن العملة حظيت بدعم العمدة فرانسيس سواريز، الذي اقترح في وقت ما أنها أثارت "إمكانية التمكن من التشغيل حكومة دون أن يضطر المواطنون إلى دفع الضرائب ".

وتشير تقارير كوارتز إلى أنه منذ إطلاقها في 3 أغسطس الماضي، انخفضت قيمة MiamiCoin بنسبة تصل إلى 95%.

تتطلب خطة CityCoin من المعدنين الحصول على الرموز المميزة على blockchain Stacks (STX) التي يمكنهم استخدامها لتقديم عطاءات لشراء MiamiCoin. يتلقى العارض الفائز 70 بالمائة من استثماراته في MiamiCoin ، بينما تحصل المدينة على 30 بالمائة الأخرى في رموز STX حسبما نقل موقع The verege.

وقال سواريز إن المدينة تلقت 5.25 مليون دولار من المشروع في الثاني من فبراير، ومع ذلك بعد 17 يومًا، نقلت صحيفة ميامي هيرالد عن العمدة قوله "لا أعرف ما إذا كانت ستنجح"، حيث انخفضت قيمة العملة إلى حوالي أربعة أعشار سنت، واستقرت عند 0.0044 دولار اليوم، بانخفاض أكثر من 88 في المائة كما ذكرت OkCoin ، البورصة الوحيدة التي تدعم تداول العملة.

حصلت شركة كوارتز على بريد إلكتروني من CityCoins إلى مكتب رئيس البلدية مشيرًا إلى مخاوف من أن تصريحاته يمكن أن تؤدي إلى "أسلاك تنظيمية" - إذا حققت لجنة الأوراق المالية والبورصات في أن العملة المعدنية غير مسجلة بدلاً من العملة ، فقد يتعين على كل من CitcyCoin والمدينة منح المستثمرين إرجاع النقود.

وتشير تقارير كوارتز إلى أن باتريك ستانلي، المدرج كمؤيد على موقع CityCoins الإلكتروني ، كان على ما يبدو جهة اتصال متكررة لمسؤولي المدينة، ويقول إن العملة يمكن استخدامها في المعاملات التجارية المحلية أو الدخل الأساسي الشامل.

لم يصبح أي من هذه التطبيقات حقيقيًا، ومع ذلك قام ستانلي بتغريد صورة اليوم فقط لأشخاص يتعلمون على ما يبدو تطوير مشاريع قد تستخدم التشفير بطريقة ما. ذكر كوارتز أيضًا اقتراحًا واحدًا لمدينة مفتوحة، والذي سيكون بمثابة مكافأة للأشخاص الذين يتصلون بالإبلاغ عن الدراجات البخارية المشاركة في التنقل.

وميامي ليست وحدها في حملة CityCoin الخاصة بها. في (نوفمبر) ، كما وعد سواريز بتحصيل راتبه بعملة البيتكوين، قال عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إريك آدامز، إنه سيأخذ رواتبه الثلاثة الأولى بعملة البيتكوين لتتصدر المهمة، ورحب بـ CityCoins في المنطقة.

ووصلت عملة بتكوين إلى ذروتها عند 69000 دولار في نفس الأسبوع تقريبًا ويتم تداولها حاليًا بحوالي 30.000 دولار، مشروع NYCCoin الذي تم إطلاقه في 24 يناير 2022، فقد حوالي 98.58 في المائة من قيمته ويتم تداوله مقابل 0.0014 دولار.