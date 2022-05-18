شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا لن تخاطر برواد فضائها وترسلهم على متن مركبة "ستارلاينر" الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن دميترى روجوزين مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" أنه لن ينطلق إلى الفضاء أى رائد روسى على متن مركبة "ستارلاينر" الفضائية الأمريكية، وفقا لتقرير RT .

وحتى فى حالة الاتفاق مع ناسا على رحلات فضائية مشتركة على حد قوله في حديث تلفزيونى، ويقول، "اكتشفت فى هذه المركبة مجموعة مشكلات فنية فى رحلتها الأولى، وفشلت رحلتها الثانية.

والآن يحاولون إصلاحها وإطلاقها ولن نجلس أى من رواد الفضاء الروس فى مقاعد هذه المركبة، لأنه لا يمكننا المخاطرة بحياته".

وأوضح روجوزين، بادرت ناسا وطرحت فكرة الرحلات الجوية المشتركة، لأن الأمريكيين لا يريدون "فقدان مهارتهم في التحليق عل المركبات الروسية".

ووفقا له، بدأت مناقشة مسألة طيران رائد فضاء أمريكي على مركبة "سويوز" الروسية، ورائد فضاء روسي على مركبة "دراجون" الأمريكية في العام الماضى ولكن الأوضاع تغيرت جذريا.

ويقول، "تدرس بعض السلطات الفدرالية التنفيذية في روسيا بحكمة العقل إلى هذه المسألة، وتعتقد أنه من السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن هذه الرحلات المشتركة، هذا من جانب.

ومن جانب آخر نحن واثقون من مركباتنا الفضائية، أما مركبات ماسك ففيها مشكلات عديدة، بما فيها فشل منظومة الصرف الصحى، وهذه منظومة مهمة لدعم الحياة، وليست مزحة، فإذا استمرت هذه المشكلات، فسيكون من الصعب علينا الموافقة على إرسال رائدة الفضاء الروسية على متن هذه المركبة".

ويذكر أن أول رائد فضاء روسي من المحتمل أن ينطلق إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة "دراجون" الأمريكية هى رائدة الفضاء آنا كيكينا.