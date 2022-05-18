شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تعمل على تسهيل توزيع ملفات البودكاست التى يتم الاشتراك فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل آبل على تسهيل الأمر لمستخدمي البث الصوتي للحصول على عروض الاشتراك الخاصة بهم على نظامها الأساسي، سيتمكن منشئو المحتوى على منصات توزيع بودكاست محددة مثل Acast و Libsyn قريبًا من تحميل برامجهم المميزة تلقائيًا على تطبيق آبل Podcasts بدلاً من الاضطرار إلى نشرها حلقة تلو الأخرى عبر نظام آبل الأساسي.

,يحتاج أولئك الذين يقدمون عروض الاشتراك من خلال برنامج Apple Podcasters إلى نشر الحلقات من خلال Apple Podcast Connect. تقول الشركة إن نظام التسليم المفوض الجديد الخاص بها سيسمح للمبدعين بتخطي هذه الخطوة الإضافية ونشر العروض على آبل مباشرة من لوحة معلومات مضيفهم. بالإضافة إلى Acast و Libsyn ، تشمل المجموعة الأولية من الشركاء المضيفين Buzzsprout و Omny Studio و Blubrry و ART19. من المفترض أن يتم إطلاق الميزة "هذا الخريف" حسبما نقل موقع The verege.

سيتم تطبيق ميزة التوزيع الجديدة أيضًا على العروض المجانية التي يتم توزيعها بواسطة موجز RSS. حتى مع نظام التوزيع الجديد ، سيظل مقدمو البودكاست الذين يقدمون اشتراكات بحاجة إلى دفع تكاليف برنامج Apple Podcasters ، الذي يكلف 19.99 دولارًا سنويًا.

,قال المتحدث باسم Apple Podcasts ، زاك كان، إن الميزة الجديدة لا تهدف إلى التنافس مع Spotify's Anchor ، والتي تسمح للمبدعين باستضافة وتوزيع عروض الاشتراك مباشرة على سبوتيفاي، وقال إن القصد من ذلك هو إنشاء نظام بيئي للبودكاست أكثر انفتاحًا بحيث يمكن أن تصبح Anchor و Megaphone ، المملوكة أيضًا لـ "سبوتيفاي"، شركاء تسليم مفوضين إذا اختارت الشركة القيام بذلك.

تمتلك سبوتيفاي بالفعل مضيفين شركاء خاصين بها قاموا بتبسيط النشر لعروض الاشتراك من خلال برنامج الوصول المفتوح.

وأعلنت آبل عن ميزة جديدة لمستمعي البودكاست أيضًا، سيسمح تحديث البرامج الجديد لأجهزة آيفون وأيباد و Macs للمستخدمين بتحديد عدد حلقات البودكاست التي يرغبون في استمرار تنزيلها في التطبيق للاستماع إليها في وضع عدم الاتصال ، مع خيارات مثل "أحدث خمس حلقات" أو تلك التي تم نشرها في "آخر 14 يومًا"، " ستتم تلقائيًا إزالة الحلقات القديمة التي لم يتم تنزيلها يدويًا. من المحتمل أن تحل تهيئة التنزيلات الجديدة مصدر إزعاج كبير لمستمعي البودكاست الذين يمكنهم زيادة التنزيلات التي تستهلك مساحة تخزين أجهزتهم بسرعة.