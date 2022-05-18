شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار المريخ التابع لوكالة ناسا ينطلق في مهمة للبحث عن حياة فضائية قديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت المركبة الجوالة "ناسا" إلى لحظة حاسمة في بحثها عن دليل على وجود حياة سابقة على سطح المريخ، حيث سيبدأ الروبوت في حجم السيارة، الذي هبط على الكوكب الأحمر في فبراير من العام الماضي، اليوم في تسلق دلتا قديمة للبحث عن مواقع أخذ العينات التي قد تحتوي على ميكروبات وعضوية قديمة، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



التقرير من ديلى ميل

سيكون هذا الصعود من أجل الاستطلاع، حيث تسير المثابرة في جولة بحثية عن الصخور مع أفضل فرصة لإخفاء الأسرار حول ما إذا كانت الحياة الفضائية موجودة على كوكب المريخ.



المسبار التابع لناسا

أثناء عودته إلى أسفل، ستجمع العربة الجوالة بعض هذه العينات من حفرة جيزيرو وتترك العينات في قاعدة الدلتا ليتم استرجاعها في البعثات المستقبلية.

تريد وكالة الفضاء الأمريكية إعادة هذه الصخور إلى الأرض في ثلاثينيات القرن الحالي حتى تتمكن من الخضوع لتحليل مفصل.

يأمل العلماء أنه بالإضافة إلى تقديم إجابات حول الحياة القديمة المحتملة على الكوكب الأحمر، سيكشفون أيضًا المزيد عن مناخ المريخ وكيف تطور.

قال توماس زوربوشن، المدير المشارك لمديرية المهام العلمية في ناسا بواشنطن: "تعد دلتا جزيرة جيزيرو بأن تكون وليمة جيولوجية حقيقية وواحدة من أفضل المواقع على المريخ للبحث عن علامات الحياة المجهرية الماضية".