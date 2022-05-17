المنزل الذكي.. مجموعة tapo المتميزة من TP-Link تنطلق في الولايات المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت شركة TP-Link الصينية إأن بعض منتجات المنزل الذكي من Tapo، والتي كانت متوفرة في أوروبا لأكثر من عامين ، أصبحت متاحة الآن للمستهلكين في الولايات المتحدة عبر أمازون.

يتضمن إطلاق المنتجات ذات الأسعار المنخفضة كاميرتين مراقبتين داخليتين، ونموذجين خارجيين، وشريط إضاءة LED ملون.

Tapo C210

إن كاميرا الأمان Tapo C210 Pan / tilt (34.99 دولارًا) قادرة على تحريك العدسة بزاوية 360 درجة وإمالتها لأعلى ولأسفل على قوس 114 درجة.

تعد كاميرا Tapo C110 Spot (29.99 دولارًا) نموذجًا ثابتًا بمجال رؤية 105 درجة، وتقول TP-Link أن كلا الكاميرتين الداخليتين تتميزان بدقة 2K، والحركة المستندة إلى AI وكشف الأشخاص، والرؤية الليلية بالأبيض والأسود بمدى 30 قدمًا، وصوتًا ثنائي الاتجاه مع صفارة إنذار وإنذار ضوئي مدمجين.

يمكن لكل كاميرا استضافة بطاقة microSD بسعة تصل إلى 256 جيجابايت (سيحتاج المشترون إلى تقديم بطاقتهم الخاصة)، وهناك خدمة اشتراك اختيارية لمدة تصل إلى 30 يومًا من التخزين السحابي للفيديو.

تم تجهيز الكاميرات الأمنية الخارجية Tapo C310 و Tapo C320WS من TP-Link (49.99 دولارًا و 59.99 دولارًا على التوالي) بمستشعرات صور بدقة 4 ميجابكسل قادرة على تقديم دقة 2K. يتميز تابو C320WS بأضواء كاشفة مدمجة ومستشعر ضوء النجوم لتحسين أداء الرؤية الليلية.

مثل الموديلات الداخلية، تدعم هذه الكاميرات الخارجية الصوت ثنائي الاتجاه، وهي مزودة بفتحات لاستيعاب ما يصل إلى 256 جيجابايت من بطاقات microSD للتخزين المحلي، بالإضافة إلى الاشتراك المتاح للتخزين السحابي.

شريط إضاءة LED Tapo-L900-10

شريط الضوء Tapo Smart L900-10 LED (44.99 دولارًا) هو نموذج بالألوان الكاملة، ويشير صندوق TP-Link المقدم إلى أن شريطين يبلغ قياس كل منهما 16.4 قدمًا سيتم تشغيلهما بواسطة جهاز تحكم.

ومع ذلك، ينص البيان الصحفي لشركة TP-Link على أن الشريط يبلغ طوله 32.8 قدمًا، لذلك من المفترض أنه يمكن توصيل الشريحتين ببعضهما البعض.

يتميز L900-10 بما يصل إلى 16 مليون لون، ويدعم التعتيم ويمكن مزامنته مع الموسيقى.