شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى تطلق نفيديا وحدة معالجة الرسوميات؟..تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل وجدت أخيرًا وحدة معالجة رسومات ألعاب في حدود ميزانيتك؟ إليك سبب للاستمرار في الانتظار: قد يصل Nvidia RTX 4090 في أقرب وقت في منتصف شهر يوليو بحسب kopite7kimi ، المتسرب الذي تنبأ بشكل صحيح بمواصفات RTX 3090 و RTX 3090.

وتشير أحدث تنبؤات Kopite7kimi إلى أن RTX 4090 سيتطلب ما يصل إلى 450 واط من الطاقة بمفرده، تمامًا مثل RTX 3090 Ti التي تبلغ تكلفتها 1999 دولارًا التي طرحتها Nvidia للبيع في مارس، ولكنها تقدم عددًا قليلاً من النوى أكثر من شريحة الجيل الأخير: 16128 منهم مقترنة بذاكرة GDDR6X بسعة 24 جيجابايت بسرعة 21 جيجابت في الثانية حسبما نقل موقع ذا فيرج.

وعلى الرغم من أن هذه النوى تزيد بنسبة 50 في المائة فقط عن RTX 3090 ، إلا أنها في بنية Ada Lovelace الجديدة من Nvidia، كما ورد - تحشر مجموعة من الأجهزة الأخرى أيضًا، وهو ما يكفي لدرجة أن بعض المراقبين يشكون في أننا قد نرى ضعف الأداء الخام هذا جيل الأجهزة. يحتوي Wccftech على تحليل جيد للرياضيات، إذا كنت مهتمًا على الرغم من أن Kimi يقترح في الواقع عددًا أقل من النوى وطاقة أقل (450 واط مقابل 600 واط) لـ RTX 4090 أكثر من السابق.

كانت قد ترددت أنباء الشهر الماضي عن أحد مشجعي Nvidia أن RTX 4090 سيكون بطاقة 1000 واط مع سلكين للطاقة و 48 جيجابايت من الذاكرة.

لكن فى الشهر الماضي اقترح Kimi أن Nvidia تختبر بالفعل بطاقة 900W مع 48 جيجابايت من الذاكرة التي تتطلب موصلي طاقة 16 سنًا لتعمل.