شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن إصدار iOS 15.5 لنظام تشغيل آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة آبل iOS 15.5 ، أحدث إصدار من نظام تشغيل آيفون الخاص بها، يفتقر إلى التحسينات التي تواجه المستخدم ولكن يمكن أن يساعد في استرضاء المنظمين المعنيين بسيطرة آبل المهيمنة على عمليات الشراء داخل التطبيق.

وتتضمن ميزات iOS 15.5 الجديدة زوجًا من الأزرار المضافة إلى تطبيق Wallet ، والتي تتيح لمستخدمي بطاقة Apple Cash طلب الأموال أو إرسالها بسرعة، بالإضافة إلى إعداد جديد في تطبيق Apple Podcasts يتيح لك وضع قيود على عدد الحلقات المخزنة في هاتفك.

وفقًا لملاحظات إصدار آبل يتضمن التحديث أيضًا العديد من إصلاحات الأخطاء، بما في ذلك إصلاحات من شأنها تحسين موثوقية أتمتة المنزل التي يطلقها الأشخاص الذين يصلون ويغادرون حسبما نقل موقع The verege.





وتنص ملاحظات الإصدار الكاملة على ما يلي:

يتضمن iOS 15.5 التحسينات وإصلاحات الأخطاء التالية:

تتيح Wallet لعملاء Apple Cash إرسال الأموال وطلبها من بطاقة Apple Cash الخاصة بهم.

تتضمن Apple Podcasts إعدادًا جديدًا للحد من الحلقات المخزنة على جهاز iPhone الخاص بك وحذف الحلقات القديمة تلقائيًا.

يعمل على إصلاح مشكلة احتمال فشل أتمتة المنزل، التي يتسبب فيها الأشخاص الذين يصلون أو يغادرون.

قد لا تتوفر بعض الميزات في جميع المناطق أو على جميع أجهزة Apple.

إلى جانب آخر تحديث لنظام iOS ، أصدرت آبل أيضًا تحديثًا لنظام macOS. يتميز Monterey 12.4 بكونه إصدار macOS الذي يتضمن إصلاحًا لجودة كاميرا الويب الرديئة لشاشة Studio Display من آبل.

وفقا لتقرير ذا فيرج، فقد أشار إلي اختبرات مع التحديث التجريبي، أظهر أن أداء كاميرا الويب لا يزال بعيدًا عن الكمال، لكن التحديث قلل من مقدار التشويش المرئي في الصورة وحسن التباين وعزز دقة الألوان. من الطبيعي أن إعادة اختبار كاميرا الويب بعد أن أصبح برنامجها نهائيًا لمعرفة ما إذا كان أي شيء قد تغير.

على الرغم من أن iOS 15.5 يفتقر إلى التغييرات التي تواجه المستخدم، فقد ذكرت 9to5Mac سابقًا أنها تحتوي على إشارات إلى "عمليات الشراء الخارجية"، مما يشير إلى أن التحديث يضع الأساس لتطبيقات محددة لتكون قادرة على الارتباط بأنظمة الشراء الخارجية، بما يتماشى مع التغييرات التي طرحتها آبل الشهر الماضي.

وتطلب آبل عمومًا من المطورين استخدام نظام الدفع الخاص بها داخل التطبيق لعمليات الشراء الرقمية داخل التطبيق (غالبًا ما تكسبها عمولة بنسبة 30 بالمائة)، لكن هذه السياسة تواجه تدقيقًا متزايدًا من المنظمين في جميع أنحاء العالم.

وفي بعض البلدان مثل كوريا الجنوبية وهولندا، صدرت أوامر لشركة آبل للسماح للعديد من المطورين بالربط بأنظمة الدفع الخارجية.

ويأتي إصدار iOS 15.5 قبل أقل من شهر من إعلان آبل عن تحديث iOS 16 القادم في مؤتمرها السنوي للمطورين.