شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انشقاق القمر.. ناسا تكشف حقيقة هذه الظاهرة.. هل انشق بالفعل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول العديد من رواد شبكات التواصل الإجتماعي صور لظاهرة انشقاق القمر، حيث تظهر الصور وجود انشقاقات وتصدعات على سطح القمر، الأمر الذى يرجح أن يكون هذا الجرم السماوي قد تعرض للإنقسام في وقت سابق، وهو الأمر الذى يتوافق مع مطلع سورة القمر في القرآن "اقتربت الساعة وانشق القمر".

لكنه بالبحث والتدقيق إتضح أن هذه الصور تعود لعام 2010، حيث اكتشفت ناسا في ذلك الوقت تمزقا في القشرة القمرية بسبب تقلص كتلته مع برودة جوفه، وذلك بحسب التقرير المنشور على صفحة الوكالة بتاريخ 19 أغسطس 2010.





حقائق عن صور ناسا لانشقاق القمرتظهرالصور سطح القمر بعدسة المسبار "Lunar Reconnaissance Orbiter"، الذي أطلق من الأرض في 19 يونيو 2009 ودخل في مدار القمر بعد أربعة أيام، وجاء في شرح الصورتين أنهما تُظهران "تمزقاً في قشرة القمر" ناجماً عن "برودة الجزء الداخلي منه وتقلصه خلال المرحلة الجيولوجية الحديثة".

وشرحت ناسا قائلة: "على مر العصور الجيولوجية، بردت نواة القمر وتقلصت، وتقلص قطر القمر نحو 100 متر، ونتيجة لذلك تمزقت قشرته الهشة وتشكلت ندوب على سطحه".