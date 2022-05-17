شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: افتتاح المعرض الدولى للإعلام الرقمى واتصالات الأقمار الاصطناعية "كابسات 2022" بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المدير العام لدائرة الإعلام في دبي الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية (كابسات 2022)، الفعالية الرائدة في قطاعات اتصالات الأقمار الاصطناعية والبث وتصوير المحتوى في المنطقة، اليوم الثلاثاء في مركز دبي التجاري العالمي.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية أن المعرض يستضيف مجموعة من الشركات الرائدة في القطاع، مثل عربسات ونايل سات ومجموعة تيكوم وتركسات وكفيست ميديا وروس فيديو وإيفرتز مايكروسيستمز ووكالة الفضاء الوطنية الأذرية، بالإضافة إلى أجنحة خاصة لكلٍ من بافاريا وبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وأشارت الوكالة إلى أن المعرض يستقطب عدداً من أبرز رواد القطاع لاستكشاف أحدث التوجهات في مجالات الميتافيرس والرموز غير القابلة للاستبدال، ومحتوى منصات التواصل الاجتماعي، ومنافسات البث على الإنترنت، إلى جانب خدمات البث الصوتي (البودكاست) ومدونات الفيديو والمحتوى الموسيقي، وتشمل قائمة المشاركين ممثلين عن مجموعة من أكبر الشركات في القطاع، مثل تويتر وميتا ومجموعة روتانا وإم بي سي وستارزبلاي ومدينة دبي للإعلام وهيئة الإعلام الإبداعي ومبادرة أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى قناة سي إن بي سي عربية وشركة التصنيف الإعلامية السعودية ووزارة الإعلام والثقافة والسياحة في نيجيريا ومنصة ديزني بلس.