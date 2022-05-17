شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سبوتيفاي" تختبر طريقة للفنانين لعرض مجموعات الرموز غير القابلة للاستبدال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر سبوتيفاي طريقة للفنانين لعرض مجموعات الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) ، كما ذكرت لأول مرة بواسطة Music Ally. أطلقت منصة دفق الموسيقى الاختبار لبعض المستخدمين على أندرويد في الولايات المتحدة وتتضمن حاليًا معاينات NFT لفنانين مشاهير .

قال متحدث باسم سبوتيفاي في بيان لـ Music Ally: "تجري سبوتيفاي اختبارًا ستساعد فيه مجموعة صغيرة من الفنانين على الترويج لعروض NFT الحالية التابعة لجهات خارجية عبر ملفات تعريف الفنانين الخاصة بهم". "نجري بشكل روتيني عددًا من الاختبارات في محاولة لتحسين تجارب الفنانين والمعجبين. تنتهي بعض هذه الاختبارات بتمهيد الطريق لتجربة أوسع والبعض الآخر يخدم فقط كتعلم مهم ".

تحاول المزيد من الشركات اللحاق بموجة NFT ، لكن يبدو أن هذه الزيادة الأولية قد تتلاشى (على الأقل في الوقت الحالي). وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، انخفضت مبيعات NFT اليومية بنسبة 92 بالمائة من 225000 في سبتمبر من العام الماضي إلى 19000 فقط اعتبارًا من 3 مايو الجارى. عدد محافظ NFT النشطة في انخفاض أيضًا ، من حوالي 119000 في نوفمبر إلى 14000 في نهاية أبريل.

ومعرض NFT يقع تحت عنوان الفنان وقائمة الأغاني، يؤدي النقر فوقه إلى إظهار مجموعة من NFTs التي يمكنك التمرير خلالها. إذا حددت NFT فسترى نسخة مكبرة منه بالإضافة إلى وصف موجز.

ويمنحك سبوتيفاي أيضًا خيار "رؤية المزيد" ، والذي يوجهك إلى صفحة NFT على OpenSea حيث يمكنك شرائها حسبما نقل موقع The verege.

لكن ضع في اعتبارك أن سبوتيفاي لا يبدو أنها تدعم NFTs التي هي مقاطع فيديو أو صور GIF - يعرض سبوتيفاي فقط صورة ثابتة لـ NFT في التطبيق، وليس الفيديو الكامل. كما أنه لا يحتوي على صوت، وهو أمر غريب بالنسبة لمنصة بث الموسيقى. يمكنك فقط الاستماع إلى NFT أو معرفة ما إذا كان مقطع فيديو أو صورة GIF من خلال النقر على صفحتها على OpenSea.

وفقًا لـ Music Ally لن تحصل سبوتيفاي على عمولة عن أي مبيعات NFT تتم من خلال التطبيق وتقوم فقط باختبار التكامل. كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان الاختبار متاحًا لأي فنانين آخرين أو ما إذا كان يقتصر بعضهم فى الوقت الحالى.

وظهرت شائعات حول دخول سبوتيفاي إلى مساحة Web3 في مارس بعد أن نشرت الشركة قائمتين للوظائف تتعلقان بتقنية بلوكتشين و NFTs. كما يلاحظ Music Ally أبلغ بعض المستخدمين عن رؤية استبيان منبثق على تطبيق سبوتيفاي يسألهم عن مشاعرهم في NFTs أيضًا. بالإضافة إلى سبوتيفاي بدأ إنستجرام أيضًا في اختبار تكامل NFT الأسبوع الماضي.