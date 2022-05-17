تيسلا تعيد تلقي طلبات شاحناتها المميزة “Tesla Semi”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

كشفت شركة تيسلا العام الماضي أن عمليات تسليم شاحنتها شبه الكهربائية Tesla Semi ستبدأ في غضون بضعة أشهر، لكن الشركة فشلت في التسليم.

تعتبر Tesla Semi شاحنة رائعة المظهر ذات قيادة مركزية وهي تمتاز بأبواب كابينة خلف العجلات الأمامية وبجانب مقعد السائق. تضم الشاحنة شاشتان كبيرتان على جانبي عجلة القيادة والتي توفر رؤية غير مزعجة للسائق، كما تعمل أجزاء من الشاشة الكبيرة كمرآة الرؤية الخلفية للشاحنة الكهربائية.

ويبدو ان شركة Tesla الآن بدأت في تلقي طلبات Tesla Semi، وتتم الطلبات المسبقة عن طريق أيداع 20000 دولار، ولكن لم تحدد الشركة موعدًا للتسليم.

كما يبدو أن تسلا قد فرضت مبادئها الأساسية في التصميم الداخلي للسيارة، فلا توجد أي عوامل تشتيت في المقصورة مع ضمان أقصى درجات الراحة. ي

تأتي Tesla Semi بسعر مرتفع؛ فهناك طراز 300 ميل (483 كم) بسعر 150 ألف دولار، وكذلك طراز 500 ميل (804 كم) بسعر 180 ألف دولار. سيوفر كلا الطرازين إمكانات نقل تبلغ حوالي 36 طنًا ويتم تجهيزهما جيدًا في السوق الحالية.

والمثير انه يمكن للشاحنة أن تتسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة (97 كم/ساعة) في 20 ثانية حتى مع حمولتها الهائلة.

من المتوقع أن تقدم Tesla Semi توفيرات كبيرة في تكاليف الوقود من الشاحنات التقليدية، ومن المتوقع ايضًا أن تكون قادرة على توفير ما يصل إلى 100000 دولار في السنة في تكاليف التشغيل. لذلك، يمكن أن تحدث Tesla Semi تغييرات ثورية في صناعة النقل إذا كانت التوقعات صحيحة.