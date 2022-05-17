شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس تويتر يرد على مخاوف إيلون ماسك حول الحسابات المزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقاوم الرئيس التنفيذي لشركة تويتر باراج أجراوال، مخاوف إيلون ماسك، بشأن البريد العشوائي والروبوتات على النظام الأساسي، قائلاً إن اقتراح ماسك لقياس المشكلة عن طريق إجراء عينات عشوائية من 100 حساب لن ينجح.

قال أجراوال على تويتر: "كانت تقديراتنا الداخلية الفعلية للأرباع الأربعة الماضية أقل بكثير من 5 بالمائة"، يأتي دفاعه بعد أن أثار ماسك فجأة بعض الشكوك حول اتفاقيته البالغة 44 مليار دولار لشراء تويتر من خلال التغريد بأن الصفقة "معلقة مؤقتًا" بسبب مخاوف من البريد العشوائي.

وفقًا لماسك، تم تعليق التفاصيل لدعم تقدير الخدمة بأن أقل من 5 في المائة من المستخدمين النشطين يوميًا الذين تم قياسهم هم حسابات روبوت أو بريد عشوائي. على وجه التحديد من الذي يجب إقناعه، ولماذا، وانخفض سعر سهم الشركة وسط الارتباك.

على الرغم من أن ماسك لم يشارك أي شيء آخر حول حالة الصفقة بخلاف التغريد بأنه "لا يزال ملتزمًا" بالاستحواذ، تابع أجراوال قائلاً ، "لقد شاركنا نظرة عامة على عملية التقدير مع إيلون قبل أسبوع ونتطلع إلى الاستمرار المحادثة معه ومعكم جميعًا "، وقال إن الشركة لا تعتقد أنه يمكن إجراء التقديرات خارجيًا، نظرًا لأن فهم الحسابات التي يحسبها تويتر في تقرير المستخدمين النشطين يوميًا يتطلب معلومات خاصة حسبما نقل موقع The verege.

كان رد ماسك على تغريدة أجراوال عبارة عن رمز تعبيري واحد

من بين الأسباب التي تجعل أجراوال يقول إن مراقبة البريد العشوائي ونشاط الروبوت أمر صعب للغاية هو أن العديد من الحسابات التي يديرها أشخاص حقيقيون "تبدو مزيفة بشكل سطحي"، ومع ذلك هناك شيء واحد لم تذكره سلسلة محادثاته، وهو أنه منذ شهر واحد فقط، وللمرة الثانية في تاريخه، اعترف تويتر بأنه كان يتجاوز عدد المستخدمين النشطين لسنوات.

قدم ماسك مزيدًا من التفاصيل حول سبب أهمية هذا التقدير، قائلاً، "إذًا، كيف يعرف المعلنون ما الذي يحصلون عليه مقابل أموالهم؟ هذا أمر أساسي للصحة المالية لتويتر "، يُذكر أن إيلون ماسك، قد أخبر المستثمرين أنه يريد تغيير تويتر بحيث لا يعتمد على أموال الإعلانات في معظم إيراداته، وبدلاً من ذلك يحصل على دخل أكبر من الاشتراكات.

كانت التكهنات التي أعقبت تغريدة ماسك، تشير أن هدفه هو إتمام الصفقة بسعر أقل أو ربما محاولة إيجاد طريقة للابتعاد عنها تمامًا مع رسوم تفكيك تبلغ مليار دولار، مهما كان التعطيل والهدف النهائي، يبدو أن أجراوال - الذي طرد اثنين من كبار المديرين التنفيذيين في اليوم السابق لتغريدة ماسك المفاجئة وقال "نحن بحاجة إلى الاستعداد لجميع السيناريوهات" - على استعداد للوقوف وراء الأرقام التي أبلغت عنها الشركة.