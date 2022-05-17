شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة ناسا تدعو للمشاركة فى مسابقة CineSpace للأفلام القصيرة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سواء كنت صانع أفلام متمرسًا أو مبتدئًا متحمسًا، فإن وكالة ناسا تدعو الجميع للمشاركة في مسابقة CineSpace للأفلام القصيرة لهذا العام.

وتم تسليط الضوء فى منشور على حساب Twitter لمحطة الفضاء الدولية، وتشجع المسابقة السنوية المبدعين في جميع أنحاء العالم على إنتاج فيلم قصير يتضمن صورًا من أرشيفات ناسا الخاصة، وفقا لتقرير digitartlend.

وتنظمها وكالة ناسا وجمعية هيوستن للفنون السينمائية، وباب التقديم للمسابقة مفتوح حتى 15 يوليو 2022.

ويمكن أن تكون المشاركات من أي نوع وفي أي موضوع ويمكنك إرسال ما يصل إلى خمسة أفلام مختلفة، ويجب ألا يزيد وقت العرض عن 10 دقائق، ويجب أن يستخدم 10٪ على الأقل من الفيلم الصور الأرشيفية لوكالة ناسا .

وقالت وكالة الفضاء على موقع المسابقة: "مع أكثر من 60 عامًا من استكشاف الفضاء في متناول يدك - من أولى رحلات أبولو إلى أحدث لقطات المركبة الجوالة - تتمثل مهمتك في استعراض عضلاتك الإبداعية وخلق شيء فريد حقًا" .

وباستخدام صور وكالة ناسا، نبحث عن الأفلام من أي نوع وأي تنسيق - وهذا يعني السرد التقليدي والتعبيرات التجريبية والأفلام الوثائقية والكوميدية والدراما والقطع المتحركة والمرئيات المحيطة ومقاطع الفيديو الموسيقية وإعادة المزج ومجموعات VJ وحتى الخيال - قصص رعب أو رعب وأكثر.

والشىء الرئيسى هو أن قصتك القصيرة مبنية على رواية القصص المبتكرة والفنية، وتثير استجابة عاطفية، وتعرض إتقانًا لصناعة الأفلام و / أو التحرير و/ أو الرسوم المتحركة ".

ويروي فيلم Waking Dream الفائز فى العام الماضى قصة امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا لا تزال تعيش في المنزل مع والدتها المستبدّة التي تهرب من حياتها القمعية من خلال خلق عالم خيالي تتظاهر فيه بأنها رائدة فضاء.

وحصل المبدعون المقيمون في بلجيكا، Isil Bengi و Laurens Heijs ، على جائزة نقدية لجهودهم، وتم عرض الفيلم لاحقًا في مهرجانات الأفلام في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وكذلك في المدارس والمتاحف والمكتبات - وحتى على متن محطة الفضاء الدولية.

وسيتم الإعلان عن المرشحين النهائيين لمسابقة ناسا للأفلام القصيرة CineSpace في أكتوبر، مع حفل توزيع الجوائز الذي سيقام في مهرجان هيوستن للفنون السينمائي فى الشهر التالى.

إلى جانب جائزة أفضل فيلم ، سيتم منح جائزة نقدية إضافية لمبدع الفيلم الذي يصور بشكل أفضل موضوع التنوع والشمول، وجائزة أخرى لفيلم تعليمى يلهم الشباب بشكل فعال للانضمام إلى STEM (العلوم والتكنولوجيا، الهندسة والرياضيات) القوى العاملة.