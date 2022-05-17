«جوجل» تحظر 3 تطبيقات خبيثة.. وتنصح المستخدمين بحذفها فورًا: «تخترق وتسجل وتسرق الحسابات»

الشارقة - اميمة ياسر - قامت شركة جوجل بحظر ثلاثة تطبيقات خطيرة من متجرها Play ، حيث تقوم باختراق مستخدمي هواتف أندرويد، وحذرت الشركة جميع المستخدمين من حذف هذه التطبيقات فورا.

وبحسب صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية فإن التطبيقات الثلاثة تشتمل على فيروس الجوكر الخطير والذى تم اكتشافه لأول مرة في عام 2019 حيث يعمل على سرقة حسابات المستخدمين البنكية.

ويعمل فيروس الجوكر الموجود في التطبيقات بالتسجيل في الخدمات المدفوعة والاشتراك في عدد كبير من عمليات الشراء على الإنترنت ليجد المستخدمون أنفسهم مدينون بمئات الدولارات لأكثر من جهة.

ونصحت شركة جوجل جميع مستخدمي هواتف أندرويد بحذف تطبيقات Style Message و Blood Pressure App و Camera PDF Scanner والتى تستطيع جميعها بإخفاء فيروس الجوكر بداخلها.

وأوضح الخبراء أن المحتالين يقومون بتنزيل تطبيقات شرعية من المتجر وإضافة رموز ضارة إليها، وإعادة تحميلها إلى المتجر باسم مختلف، وتحويلها إلى خبيثة، ولن يشك المستخدم في أنها مصدر للتهديدات.