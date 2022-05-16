شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ستيف جوبز كان يأمل ألا يحتوى أول أيفون على فتحة SIM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن "ستيف جوبز" مؤسس شركة أبل، كان يرغب في ألا يحتوي أول هاتف أيفون تطلقه الشركة على منفذ SIM، لأنه أراد أن يكون جهازًا سلسًا، وفي مقابلة أجريت مؤخرًا في حدث خاص بمتحف تاريخ الكمبيوتر ، كشف نائب رئيس iPod السابق توني فادل المعروف أيضًا باسم "والد جهاز iPod" أن جوبز كان ضد فكرة وجود فتحة لبطاقة SIM في أيفون، حيث أراد جوبز التخلص من فتحة البطاقة بسبب تفضيلاته في الجهاز.

وبحسب التقارير فقد قال جوبز للمهندسين والمصممين الذين كانوا يعملون على أيفون وفقًا لـ Fadell: "لا نريد ثقبًا آخر فيه"، وكشف أيضًا أن جوبز أراد أن يكون للهاتف الذكي شبكة CDMA بدلاً من GSM للتخلي عن فتحة البطاقة، وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ، لا تحتاج الأجهزة التي تدعم CDMA إلى بطاقة SIM لأنها متصلة بشبكة مزود الخدمة مباشرة.

وكون "فدل" أحد الأعضاء الأكثر نفوذاً في فرق التصميم الأصلية لأجهزة iPod و أيفون ، فقد أقنع الشريك المؤسس لشركة أبل بأن استخدام CDMA بدلاً من GSM لن ينجح بسبب التكيف البسيط، وكشف "فدل" أنه استخدم بيانات السوق لإثبات وجهة نظره.

وإذا تم تصديق الشائعات الأخيرة ، فقد نرى أول أيفون بدون فتحة لبطاقة SIM في العام المقبل، ويقال إن أبل تخطط للتخلص التدريجي من درج بطاقة SIM من هواتفها الذكية بدءًا من سلسلة أبل أيفون 15، ووفقًا لتقارير عديدة، نصحت شركة التكنولوجيا العملاقة شركات النقل الكبرى بالاستعداد لإطلاق أجهزة أيفون التي تعمل بنظام eSIM فقط.

وقدمت أبل لأول مرة دعمًا لتقنية eSIM مع إطلاق أيفون XS و أيفون XS Max ثنائي شرائح الاتصال و أيفون XR بأسعار معقولة، وحاليًا ، يأتي كل طراز أيفون تم إطلاقه في عام 2018 أو بعده (باستثناء أيفون SE) مزودًا بدعم بطاقة SIM فعلية واحدة وشريحة eSIM واحدة.

وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية ، فإن eSIM هي وحدة تعريف / تعريف المشترك (SIM) المضمنة في أجهزة الاتصالات الذكية مثل الهواتف الذكية والساعات الذكية وغيرها، ويمكن للمستخدمين الوصول إلى خدمات الاشتراكات مسبقة الدفع / الدفع الآجل على أجهزتهم باستخدام eSIM بدون أي بطاقة SIM فعلية.