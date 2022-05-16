شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Blue Origin تخطط لإطلاق خامس رحلة فضائية سياحية 20 مايو الجارى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف مشروع Blue Origin الفضائي المملوك لجيف بيزوس إطلاق خامس رحلة سياحية إلى الفضاء يوم 20 مايو، حيث قالت شركة في بيان إنه من المتوقع أن ينطلق NS-21 من موقع الإطلاق الأول في غرب تكساس في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة.

وسوف يطير داخل NS-21 ستة رواد فضاء من العملاء، ويضم الطاقم المستثمر ورائد الفضاء NS-19 إيفان ديك، ومهندسة كهربائية وقائدة اختبار ناسا السابقة كاتيا إشازاريتا؛ طيار نفاثة رجال الأعمال ورئيس شركة Action Aviation هاميش هاردينغ؛ مهندس إنتاج مدني فيكتور كوريا هيسبانها؛ المغامر والمؤسس المشارك لـ Dream Variation Ventures جايسون روبنسون؛ والمستكشف والمؤسس المشارك لشركة الأسهم الخاصة Insight Equity Victor Vescovo ، Commander ، USN (متقاعد).

وستصبح إشازاريتا أول امرأة مكسيكية المولد وأصغر امرأة أمريكية تطير إلى الفضاء ، بينما ستكون "هيسبانها "ثاني برازيلية تطير إلى الفضاء، كما أصدرت Blue Origin أيضًا تحديث مهم لـ NS-21، حيث جاء مفهوم التصحيح من ديك ، الذي قال إن الوصول إلى الفضاء في كبسولة الطاقم على NS-19 بدا وكأنه يتسلق فوق سطح المحيط بعد حياة طويلة من العيش تحت السطح.

وستحمل الرحلة النموذجية التي تستغرق 11 دقيقة أفراد الطاقم أعلى بكثير من خط كرمان - وهي حدود فضائية معترف بها دوليًا تقع على ارتفاع 62 ميلاً (100 كيلومتر) فوق سطح الأرض، وقد أجرت الشركة رابع رحلة بشرية إلى حافة الفضاء مع ستة أشخاص في مارس.