شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 16 يوفر تطبيقات جديدة وطرقًا مختلفة لتفاعل المستخدمين مع الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد أبل لاستضافة WWDC 2022 في الشهر المقبل، وتمامًا مثل كل عام ، من المتوقع أن تكشف أبل عن الإصدار الجديد من أنظمة التشغيل لأجهزتها في هذا الحدث، ومن المحتمل أن يقدم لنا عملاق التكنولوجيا نظام التشغيل iOS 16 لأجهزة iPhone في الحدث السنوي، وسيكون نظام iOS 16 خليفة لنظام iOS 15 الذي بدأت الشركة في طرحه مع إطلاق سلسلة iPhone 13 العام الماضي.

ويقال إن iOS 16 سيأتي بطرق جديدة للتفاعل مع النظام وعدد قليل من "تطبيقات أبل الجديدة"، ووفقًا للإصدار الأخير من نشرة Power On الإخبارية من قبل Mark Gurman من Bloomberg ، من غير المرجح أن يحصل نظام التشغيل iOS 16 على إعادة تصميم رئيسية، ولكن قد يجلب نظام التشغيل الجديد بعض التطبيقات الأصلية الجديدة والخيارات التفاعلية.

وكتب غورمان في رسالته الإخبارية Power On:"بينما لا أتوقع أن تقدم أبل إعادة تصميم كاملة للبرنامج ، يجب أن تكون هناك تغييرات كبيرة عبر النظام وطرق جديدة للتفاعل وبعض تطبيقات أبل الجديدة، ستكون الأخبار حول watchOS 9 مهمة أيضًا ".

ويشير تقرير صادر عن MacRumors إلى أن الميزات التفاعلية الجديدة في إصدار iOS التالي قد تكون هي الأدوات التي تم تجديدها، وينتظر مستخدمو أبل iPhone المزيد من الأدوات التفاعلية منذ فترة طويلة الآ، وحتى الآن ، لا توجد معلومات متاحة حول التطبيقات الجديدة المشاع في iOS 16.

وعندما يتعلق الأمر بـ watchOS 9 ، اقترح Gurman سابقًا أن التحديث قد يأتي مع مكتبة وجه ساعة محدثة مصحوبة بوضع Power Reserve مجدد، وحاليًا، عندما تكون أبل Watch في وضع Power Reserve ، يمكنك فقط الوصول إلى الوقت، تشير التقارير إلى أن watchOS 9 سيوسع الميزات والتطبيقات التي يمكنك استخدامها عندما تكون الساعة في Power Reserve.

وتشير التقارير أيضًا إلى أن أبل قد تضيف أيضًا المزيد من الميزات المتعلقة بالصحة في نظام التشغيل من الجيل التالي، وتشمل الميزات التي من المتوقع أن تضيفها الشركة تتبعًا موسعًا للنوم وإدارة الأدوية ومقاييس تشغيل إضافية وغيرها.