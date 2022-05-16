شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل حوالى 900 ألف تطبيق مهجور من متجر جوجل بلاى والان مع تفاصيل الخبر
وكشفت كل من جوجل وApple عن تدابير للتعامل مع التطبيقات أو التطبيقات المهجورة التي لم يتم تحديثها منذ عامين. في حالة جوجل، هذا يصل إلى 869000 تطبيق، بينما تمتلك Apple حوالي 650.000 تطبيق، ووفقًا لـ CNET ، تستعد جوجل لإخفاء تلك التطبيقات، مما يجعل من المستحيل على المستخدمين تنزيلها حتى يقوم المطورون بتحديثها.
السبب الرئيسي وراء اتخاذ كلا الشركتين لهذه الإجراءات هو حماية أمن المستخدمين، ولا تستفيد التطبيقات القديمة من التغييرات في Android و iOS أو واجهات برمجة التطبيقات الجديدة أو طرق التطوير الجديدة التي توفر حماية محسّنة، نتيجة لذلك، يمكن أن تحتوي التطبيقات القديمة على عيوب أمنية لا تحتوي عليها التطبيقات الأحدث ، حسبما جاء في التقرير.