شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل حوالى 900 ألف تطبيق مهجور من متجر جوجل بلاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة جوجل العملاقة للتكنولوجيا لإزالة ما يقرب من 900000 تطبيق، تم التخلي عنها أو لم يتم تحديثها، من متجر Play، ووفقًا لـ Android Authority ، قد يشهد متجر جوجل Play انخفاض عدد التطبيقات المتاحة بنحو الثلث.

وكشفت كل من جوجل وApple عن تدابير للتعامل مع التطبيقات أو التطبيقات المهجورة التي لم يتم تحديثها منذ عامين. في حالة جوجل، هذا يصل إلى 869000 تطبيق، بينما تمتلك Apple حوالي 650.000 تطبيق، ووفقًا لـ CNET ، تستعد جوجل لإخفاء تلك التطبيقات، مما يجعل من المستحيل على المستخدمين تنزيلها حتى يقوم المطورون بتحديثها.

السبب الرئيسي وراء اتخاذ كلا الشركتين لهذه الإجراءات هو حماية أمن المستخدمين، ولا تستفيد التطبيقات القديمة من التغييرات في Android و iOS أو واجهات برمجة التطبيقات الجديدة أو طرق التطوير الجديدة التي توفر حماية محسّنة، نتيجة لذلك، يمكن أن تحتوي التطبيقات القديمة على عيوب أمنية لا تحتوي عليها التطبيقات الأحدث ، حسبما جاء في التقرير.