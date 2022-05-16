شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: على بابا تسرح 40% من موظفى AliExpress فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن مجموعة علي بابا القابضة قامت بتسريح حوالي 40٪ من موظفي مشروعها الروسي المشترك حيث تعطل الأزمة الأوكرانية الحالية الأعمال التجارية عبر الحدود، ولم يتسن الوصول إلى عملاق التجارة الإلكترونية الصيني للتعليق.

ونقلاً عن موظف مطلع على الأمر، قال التقرير إنه لم يتضح ما إذا كان سيكون هناك المزيد من عمليات التسريح، بعد أن اختار بعض الموظفين المسرحين المغادرة طواعية وعدد قليل منهم، بحسب موقع gadgetsnow التقني الهندى.

وذكر التقرير أن القسم التجاري كان الأكثر تضررا، فيما يعد AliExpress روسيا، مشروع مشترك أطلقه علي بابا وشركاء روس في عام 2019، يدير معاملات محلية وعبر الحدود، وتعتمد الشركة على المبيعات عبر الحدود لأكثر من ثلاثة أرباع أعمالها وكانت أبطأ في الاستفادة من طفرة التجارة الإلكترونية التي يقودها الوباء حيث تتكيف سلاسل التوريد مع قيود السفر الجديدة، كما تأثرت بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.