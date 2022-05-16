شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد..ثقوب سوداء على شكل دونات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتى إطلاق صورة رائعة للثقب الأسود في مركز مجرتنا ليس فقط إنجازًا علميًا لا يُصدق - ولكنه أيضا يتفق أيضًا بدقة مع التنبؤات حول ماهية الثقوب السوداء وكيف تتشكل هذه الأجسام الغريبة بقوة الجاذبية.

الثقب الأسود، المسمى Sagittarius A *، هو نوع يسمى الثقب الأسود الهائل، والذي يوجد في وسط جميع المجرات تقريبًا، نحن في الطرف الأصغر لمثل هؤلاء العمالقة: تبلغ كتلته 4.3 مليون ضعف كتلة الشمس، وهو أصغر بكثير من Messier 87 الذي تم تصويره في عام 2019 والذي يعادل 6.5 مليار ضعف كتلة الشمس.

ومع ذلك فإن صور هذين الثقبين الأسودين تبدو متشابهة بشكل ملحوظ، وكلاهما يظهر شكل دونات مميز، وهذا يتفق تمامًا مع تنبؤات الفيزيائيين، التي قالت إن الثقوب السوداء ستظهر كما هي بغض النظر عن حجمها حسبما نقل موقع Digitartlends.

وأوضح ديميتريوس بسالتيس، الباحث في الثقوب السوداء من جامعة أريزونا في بيان: "حقيقة أن الضوء يظهر كحلقة مع الظل الأسود بالداخل، يخبرك بأنه جاذبية بحتة"، "كل هذا تنبأت به نظرية النسبية العامة لأينشتاين، النظرية الوحيدة في الكون التي لا تهتم بالمقياس."

هذا الحجم غير معتاد لأن معظم الأشياء الموجودة في مقاييس مختلفة تبدو مختلفة تمامًا - يعطي Psaltis مثالًا عن نملة وفيل، اللذان يبدوان مختلفين تمامًا، من بين عوامل أخرى، الطريقة التي يتم بها دعم كتلتهما، لكن يبدو أن الثقوب السوداء ليست كذلك، فهي متشابهة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، يبلغ حجم ميسييه 87 1500 مرة أكبر من القوس A * وهو أكبر أيضًا بشكل كبير، كما ترون في صورة مقارنة من المرصد الأوروبي الجنوبي. لكن الاثنين يبدوان متشابهين للغاية.

هذا يعني أنه حتى الثقوب السوداء الصغيرة جدًا، إذا تمكنا من تصويرها، ستبدو مثل صور القوس A * وMessier 87، ستظهر جميعها نفس الشكل الدائري المماثل.

قال بسالتيس: "أينما نظرنا يجب أن نرى الكعك، ويجب أن تبدو جميعها متشابهة إلى حد ما، والسبب في أهمية ذلك - إلى جانب حقيقة أنه يؤكد توقعاتنا - هو أنه لا أحد يحبها. في الفيزياء، نميل إلى كره عالم لا تحتوي فيه الأشياء على نقطة ارتساء أو مقياس محدد ".