شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة "سامسونج للإلكترونيات" تعلن عن نتائج أعمالها للربع الأول من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - تحقيق إيرادات ربع سنوية قياسية بلغت 60 مليار دولار أمريكي.. وأرباح تشغيلية بمقدار 11 مليار دولار أمريكي

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2022 المنتهي في 31 مارس 2022، حيث سجل إجمالي الإيرادات الموحدة رقماً قياسياً للفصل قدره 60 مليار دولار أمريكي، وحجم عمليات بلغ 11 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة نسبتها 51% عن الفترة ذاتها من العام السابق. كما حقق قسم (Device eXperience) أعلى مبيعات منذ عام 2013 بينما حقق قسم (Device Solutions) الأرباح الربع سنوية الأعلى في تاريخه.

وقد سجل قطاع الهواتف الذكية (Mobile eXperience) زيادات متتابعة في الإيرادات والأرباح، بفضل المبيعات الهائلة لجهاز Galaxy Urtla S22، والإقبال على نماذج الجيل الخامس الجديدة في السوق والمبيعات المرتفعة للأجهزة اللوحية والساعات، واستمرت أعمال الشبكات في التوسع عالمياً لتلبي احتياجات التوسع المحلي لشبكات الجيل الخامس.

ومن المتوقع أن تنمو الإيرادات بشكل كبير لوحدة أعمال mobile eXperience على أساس سنوي بسبب المبيعات الهائلة لسلسلة Galaxy S22 والمبيعات العالية من اجهزة الجيل الخامس الجديدة في السوق. حيث تتوقع الشركة تحقيق أرباح عالية من خلال الاستفادة من إمكانيات إدارة سلسلة التوريد العالمية، على الرغم من عدم اليقين تجاه مستوى الاقتصاد الكلي، وبالنسبة لأعمال الشبكات، تهدف الشركة إلى كسب فرص عمل جديدة.

وعلى مستوى شاشات العرض (Samsung Display Corporation) أعلنت الشركة عن تحقيق أرباحاً قياسية لشاشات المحمول، بفضل المبيعات والطلب المتزايد لعملاء الهواتف الذكية، وبالنسبة للشاشات الكبيرة، فقد فاق تحسن إنتاجية شاشات (QD) التوقعات. وقد زادت مبيعات أعمال شاشات العرض على أساس سنوي مع ارتفاع مبيعات المنتجات المتميزة عالية القيمة مثل Neo QLED وSuper Big TVs.

ومن المتوقع أن تزداد مبيعات شاشات الهواتف المحمولة بفضل التوسع في المنتجات القابلة للطي والانتشار السريع لشاشات OLED في التطبيقات الجديدة، مثل تكنولوجيا المعلومات والألعاب والسيارات. ستسعى أعمال الشاشات الكبيرة إلى تولي موقع ريادي في هذا القطاع المتميز وحصر الخسائر من خلال طرح شاشات العرض QD.

تتوقع أعمال Mobile eXperience الحفاظ على مستوى قوي من الربحية مع توسيع قاعدة المستخدمين المتميزين وزيادة مبيعات المنتجات القابلة للطي الجديدة ومبيعات الأجهزة الجديدة التي تدعم النظام البيئي. بالنسبة لأعمال الشبكات، ستحافظ الشركة على النمو من خلال تلبية احتياجات أجهزة الجيل الخامس المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية بالإضافة إلى الاستمرار في تعزيز الريادة لتقنية vRAN.

وقد سجلت أعمال الأجهزة الرقمية رقماً قياسياً في الإيرادات الربع سنوية بفضل نمو المنتجات المتميزة، مع التركيز على منتجات BESPOKE. و ستركز أعمال شاشات العرض على بيع الموديلات الجديدة، بما في ذلك Neo QLED وThe Freestyle، في حين ستهدف أعمال الأجهزة الرقمية إلى زيادة الأرباح من خلال تحسين مزج المنتجات مع زيادة توافر منتجات BESPOKE في السوق العالمية.

أما فيما يتعلق بمجال العرض المرئي، ستعزز الشركة مكانتها المتميزة في السوق من خلال توسيع مبيعات المنتجات الاستراتيجية المختلفة، مثل Neo QLED 8K ومنتجات اللايف ستايل. ستستمر الشركة في التركيز على زيادة مبيعات المنتجات المتميزة بالرغم من التحديات المستمرة التي تتعلق بتكلفة المواد واللوجستيات.

كما شهدت أعمال منتجات الذاكرة رقماً قياسياً في مبيعات الخوادم، نظراً لزيادة الطلب عليها، وتحسنت نتائج System LSI Business تدريجياً مع ارتفاع الأسعار. وبالنسبة لأعمال السبك، فقد كان الطلب قويًا عبر جميع التطبيقات حيث زودت الشركة كمية العمليات المتقدمة.

وتشير نتائج الأعمال إلى أن النفقات الرأسمالية للشركة في الربع الأول بلغت 6 مليار دولار أمريكى، بما في ذلك 5 مليار دولار أمريكى تم إنفاقها على أشباه الموصلات، و547 مليون دولار أمريكى على شاشات العرض.

أرباح الهواتف الذكيه تظل صامدة على الرغم من نقص العروض

سجلت أعمال MX and Networks 25 مليار دولار أمريكي في الإيرادات الموحدة و 2 مليار دولار أمريكي في الأرباح التشغيلية للربع الأول من العام.

انخفض الطلب الإجمالي في السوق على أساس ربع سنوي وعلى أساس سنوي بسبب ضعف الطلب الموسمي و لعدم استقرار الأحوال الجيوسياسية. ومع ذلك ، شهدت أعمال MX نموًا في كل من الإيرادات والأرباح مقارنة بالربع السابق على الرغم من نقص المعروض. ساعدت المبيعات القوية لسلسلة Galaxy S22 منذ إطلاقها في الربع الأول على دفع نمو الإيرادات، على خلفية Urtla-Galaxy S22 مع S-Pen الذي تلقى ردود فعل إيجابية من عملاء Galaxy Note نوت الحاليين. ساهمت أيضًا هواتف شبكة الجيل الخامس في السوق الشامل ، بما في ذلك سلسلة A الجديدة بالإضافة إلى منتجات الأنظمة البيئية للأجهزة مثل الأجهزة اللوحية بما في ذلك Galaxy Tab S8 والأجهزة القابلة للارتداء ، في نمو الأرباح.

وفي الربع الثاني، من المتوقع أن ينخفض الطلب على سوق الهواتف الذكية بشكل طفيف على أساس ربع سنوي وسط حالة عدم اليقين من تأثيرات جائحة كورونا فى الفترة المقبلة والقضايا الجيوسياسية. بينما تهدف أعمال الاتصالات المحمولة إلى ضمان نمو كبير في الإيرادات على أساس سنوي من خلال الاستفادة من قدراتها العالمية في إدارة سلسلة التوريد. بالإضافة إلى توقع تحسن النقص في مكونات سلسلة هاتف Galaxy S22، ستسعى الشركة جاهدة للحفاظ على المبيعات القوية للهواتف الذكية الرائدة مع الاستجابة بنشاط لزيادة طلب السوق على طرازات شبكة الجيل الخامس ذات الشعبية الكبيرة.

تحسن أرباح شاشات العرض على أساس سنوي: للتركيز على شاشات العرض Premium OLED و QD في النصف الثاني

وبنسبة لشاشت العرض، اعلنت سامسونج عن 6 مليار دولار أمريكي في الإيرادات المجمعة و 852 مليون دولار أمريكي ضمن الأرباح التشغيلية للربع الأول.

كما تحسنت أرباح شاشات الهاتف المحمول عن العام السابق ، مدفوعة بالطلب القوي على المنتجات المتميزة والتأثيرات الإيجابية لحركات التحويلات الخارجية. وساهم الاعتماد المتزايد لشاشات عرض OLED في أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الألعاب في النتائج.

بالنسبة لشاشات العرض الكبيرة، طرحت شركة سامسونج شاشات QD في الربع الأول، والتي لقيت استحسانًا في السوق وبالتالي رفعت التوقعات بالنسبة لأجهزة التلفزيون QD المقرر إصدارها في الربع الثالث. بالإضافة إلى ذلك تعمل الشركة على سرعة استقرار عائد شاشات العرض QD.

بالنظر إلى الربع الثاني، تتوقع شركة سامسونج أن تشهد تراجعاً في أرباح شاشات الهواتف المحمولة مقارنة بالربع السابق، بسبب الصراعات الجيوسياسية الممتدة وحالات الإغلاق في بعض المناطق. ومن المرجح أن تتحسن أرباح شاشات العرض الكبيرة في الربع الثاني حيث من المقرر أن تقوم الشركة بتقليل إنتاج شاشات الLCD كما هو مخطط لها والحرص على توسيع شحنات منتجات الQD.

فاقت أرباح الذاكرة التوقعات مع مبيعات ربع سنوية قياسية للخادم

سجل قسم ال DS إيرادات موحدة بلغت 21 مليار دولار أمريكي و6 مليار دولار أمريكي في الأرباح التشغيلية في الربع الأول.

تجاوز أداء أعمال الذاكرة توقعات السوق حيث انخفض سعر الذاكرة أقل من التوقعات بفضل الطلب المتزايد بشكل رئيسي من قبل الخوادم والكمبيوتر الشخصي. ومع ذلك، شهدت الشركة انخفاضًا طفيفًا في الأرباح بفضل الحافز الخاص لمرة واحدة والطبيعة الموسمية لبعض التطبيقات.

أما بالنسبة لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية DRAM، ظل الطلب الإجمالي على الخادم قويًا بسبب زيادة محتوى ال DRAM التي يقودها اعتماد متزايد لوحدات المعالجة المركزية عالية النواة والطلب القوي على مراكز البيانات.

كما ستواصل الشركة متابعة محفظتها عالية الجودة من خلال توسيع مبيعات المنتجات عالية القيمة المضافة وعالية الكثافة، مع التفاعل بنشاط للطلبات على التطبيقات التي تظهر أكبر إمكانات النمو.

حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية الرقمية وأنظمة الشبكات وشرائح الذاكرة، والمسابك، ونظام إل إس إي وحلول الإضاءة إل إي دي LED. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابط: https://news.samsung.com/mena