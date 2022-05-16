شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هى مروحية إبداع ناسا وعدد رحلاتها لاكتشاف المريخ وأهم العوائق ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مروحية إبداع ناسا هى مروحية روبوتية بدون طيار تستخدم في اختبار تكنولوجيا مخصصة للبحث عن أماكن ذات أهمية علمية على سطح المريخ، والمساعدة في تحديد أفضل طرق سير لمركبات المريخ المستقبلية.

وتواجه المروحية عدد من المشاكل منها انفصال المركبة فى 4 أبريل 2021 كجزء من مهمة المريخ 2020 لوكالة ناسا إلا أنها عادت مرة أخرى وتم حل الأزمة لتقوم برحلاتها إلى الفضاء .

وفى يناير من العام الجارى دفعت عاصفة ترابية كبيرة على سطح المريخ وكالة ناسا إلى تأجيل الرحلة التاسعة عشرة لطائرة هليكوبتر إبداع .

وعندما استقر الغبار، اكتشف الفريق المشرف على المهمة في مختبر الدفع النفاث (JPL) فى كاليفورنيا أن جزءًا كبيرًا منه انتهى على الإبداع.

وكشف تحليل المروحية عن مشكلتين يجب التغلب عليهما قبل أن تتمكن آلة الطيران التى يبلغ ارتفاعها 19 بوصة ووزنها 4 أرطال من الطيران مرة أخرى إلى سماء المريخ.

الاول كان الغبار حول حواف نافذة كاميرا التنقل المواجهة للأرض في Ingenuity.

وقال JPL فى مقال على موقعه على الإنترنت الحطام الموجود على نافذة كاميرا الملاحة يمثل مشكلة لأن برنامج Ingenuity للملاحة المرئية قد يخلط بين الحطام والميزات الأرضية الفعلية التي يحاول تتبعها أثناء الرحلة، مما قد يتسبب فى حدوث أخطاء فى التنقل" .

ولحسن الحظ، تمكن الفريق من التغلب على المشكلة من خلال تحديث برنامج Ingenuity بملف قناع صورة جديد يوجه برنامج الملاحة المرئية للمروحية إلى تجاهل مناطق معينة من الصورة، وبالتالي منع الطائرة من القيام بأي مناورات خطيرة أثناء الرحلة.

وكانت المشكلة الأخرى التى كان على الفريق التعامل معها هى الغبار الموجود على مجموعات Ingenuity swashplate، وهو جزء حيوي من الآلة الطائرة التي تتحكم في درجة حرارة ريش الدوار لضمان طيران مستقر.

وظهرت المشكلة عندما أجرى الفريق أول اختبار ذاتى للمشغل ذى اللوحة المتقطعة فى أعقاب العاصفة الترابية فى 28 يناير.

وقال مختبر الدفع النفاث: "كشفت البيانات أن جميع المحركات المؤازرة الستة ذات الألواح المتقطعة كانت تعانى من مستويات غير عادية من المقاومة أثناء تحريك اللوحات المتقطعة على مدى حركتها".

وقرر الفريق أن التفسير الأكثر ترجيحًا لزيادة المقاومة هو تراكم الغبار والرمل على مجموعات الألواح المتقطعة، والتى كشفت عن أجزاء متحركة."

والنبأ السار هو أن المهندسين أخذوا فى الاعتبار هذه المشكلة المحتملة عند تصميم الإبداع، كان الحل هو توجيه Ingenuity لتنفيذ عدد مما يسمى "اهتزازات مؤازرة" ، وهى عملية تنظيف ذاتى مصممة لإزالة الغبار.

وقال مختبر الدفع النفاث: "بشكل ملحوظ بنهاية هذا النشاط ، بدت أحمال المؤازرة لشركة Ingenuity متطابقة تقريبًا مع الأحمال الاسمية التي شوهدت قبل العاصفة الترابية".

ومهد التغلب على هاتين المسألتين الطريق لرحلة Ingenuity التاسعة عشرة فى وقت سابق من الشعر الماضى والتى سارت كالحلم.

وقال مختبر الدفع النفاث: "بشكل عام ، كانت الرحلة 19 مليئة بالتحديات ، لكن الإبداع أظهر مرونته مرة أخرى ، ونفض الغبار عن نفسه وأخرج نفسه من حوض جنوب السيتة".

وأكد الفريق هذا الأسبوع أن شركة Ingenuity جاهزة الآن لمهمتها العشرين، والتى ستعيد المروحية إلى الموقع الحالي لمركبة المثابرة التابعة لناسا، ومن هناك سيبدأ الشريكان الآليان فى الوصول إلى دلتا نهر Jezero Crater ، حيث ستواصل المثابرة بحثها عن الحياة الميكروبية القديمة بينما تقوم في نفس الوقت بجمع عينات الصخور للعودة إلى الأرض في مهمة مستقبلية.

وصنعت البراعة التاريخ فى أبريل 2021 عندما أصبحت أول طائرة تقوم برحلة تعمل بالطاقة والتحكم على كوكب آخر، متغلبًا على التحدى المتمثل في التحليق جواً في الغلاف الجوي فائق النعومة للمريخ.

من الجدير بالذكر إن ، ناسا هى الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء وهى وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وهى المسؤولة عن البرنامج الفضائى للولايات المتحدة وأنشئت فى عام 1957.

وكان تمويلها السنوي يقدر بـ 16 مليار دولار بالإضافة للمسؤولية عن البرنامج الفضائي فإن وكالة ناسا أيضاً مسؤولة عن الأبحاث المدنية والعسكرية الفضائية طويلة المدى.